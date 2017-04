Nous ne sommes pas de la même famille !

Je ne voudrai pas trop vous décevoir, mais vous parlez de deux personnes qui occupent de toute évidence des emplois fictifs et sans doute de complaisance.

La LO :

agrégée d’économie et de gestion1, elle est enseignante au lycée Albert Camus à Rillieux-la-Pape dans la région lyonnaise. Puis elle enseigne depuis 2011 en région parisienne au lycée Le Corbusier à Aubervilliers2.

Lors de la campagne présidentielle de 2017 à laquelle elle est candidate, elle est la seule à continuer à exercer son activité professionnelle en même temps qu’elle fait campagne, en donnant cours deux matinées par semaine3.

Quelle école laisse ses agrégés bosser 2 matinées par semaine ?

Qui peut être agrégé d’éco en ignorant visiblement la hausse de l’intensité capitalistique par poste de travail et la baisse de l’intermédiation bancaire au bénéfice des investissement directs d’actionnaires, qui a fait considérablement diminué les coûts financiers au bénéfice des dividendes, pour le plus grand intérêt des boites et des travailleurs ?

L’ex LO, Poutou, quelle boite américaine engage en CDI des gens qui ont raté leur bac de mécanique, pour les laisser libre de se déplacer à chaque manif. Un vague coup d’œil sur les participations de poutou à des « luttes », montre qu’il bénéficie d’une très grande liberté. Au dépends ou avec l’appui de ses actionnaires américains ?



Grace à son immunité de syndicaliste ? A ses décharges ?

Comment ces gens bouffent ils ?



Arthaud, 20 ans de carrière ? Agrégé à un genre mi temps d’agrégé, 7,5 heures par semaine : elle vit avec pas 1500 euros par mois ?



Mais alors, la vie est belle en France ?

Et Fillon a raison, on pourrait arriver à donner plus aux élèves en faisant bosser un peu plus des enseignants qui visiblement, n’ont pas trop besoin de fric pour vivre...

En revanche, quand il était parlementaire avec 5k Euros, plus sa femme à 3,6 en moyenne et 5 gosses, proche du seuil de pauvreté par personne en matière de revenu par membre du foyer, on comprend qu’il ait eu du mal à économiser et qu’il finisse avec un patrimoine inférieur à celui du riche Mélenchon. Comme Besancenot, propriétaire à Paris avec un salarie de poseir à quart de temps...( et c’est pas un salaire d’agrégé...)



Il faut voter pour le candidat qui a connu les mêmes difficultés dans l’existence que nous.... !



L’enfant du peuple,, le français comme les autres : François Fillon. !