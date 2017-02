« Parce que vous seriez en prison ! » (Donald Trump)

Hillary Clinton : « C’est vraiment bien que quelqu’un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas chargé des lois de notre pays »

Donald Trump : « Parce que vous seriez en prison ».

http://tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/28635-presidentielleus-donald-trump-nommer-procureur-special-enqu.html

http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/10/10/m-trump-suscite-de-vives-critiques-apres-avoir-menace-d-emprisonnement-mme-clinton-s-il-est-elu_5010881_829254.html

En me réveillant ce matin, je me suis souvenu que nous avions notre réunion des anciens du Ministère au Café de Commerce ce matin, comme chaque semaine. Hier, avant de m'endormir j'avais déjà préparé les sujets de discussion qu'on allait certainement abordés. Evidement : Trump et les élections américaines... cela donnait, à peu près, ceci...

Il est vrai que tenir ses promesses électorales n'est ni "démocrate" ni "républicain" ... donc Trump est un effroyable populiste !...Un populiste, n'est-ce pas celui qui dit : "balayons" nos propres saletés devant notre "propre porte" avant de les balancer dans l'oeil du voisin" ? Evidemment il est misogyne...mais comme déjà dit par ailleurs : n'est-il pas le premier Président US à avoir prêté serment sur le Bible tenue dans les mains d'une femme !!!! Et pas la première venue...non ! sa "propre" femme (la dernière en date) qui devient de ce fait la First Lady (retournement de situation hollywoodien !). Il faut quant même bien reconnaître que nous, ici de ce côté-ci de l'Atlantique Nord, avec nos valeurs, nos démocraties, nos libertés, avec notre exceptionnalisme, notre sens de l'esthétique, notre distinction et le bon goût bien de chez nous (merci, Bourdieu), amateurs de la bagatelle avec un petit "de", nous devons, malgré tout, reconnaître honnêtement qu'elle a quand même un beau petit cul, la Mélania, cette First Lady de l'écran noir de mes nuits "Obama" (merci Nougaro) ...... ! Car si mes souvenirs sont bons (j'ai bien dit : si)... ce n'est pas le beau petit cul de Mme Coty (ou celui de Mme De Gaulle) qui a alimenté mes fantasmes de l'époque (épique) où c'était encore pour moi (et ceux de mon âge) l'aventure où on n'en menait pas large, peut-être, mais déjà assez long.... ! Une élection, Donald, ça ne se commande pas ! (merci Brassens).

Et puis, "on" dit qu'il est populiste puisqu'il respecte ses dérives oratoires de campagne électorale.... Mais, il y a, quant même, SA "promesse" qui, elle, si il l'"honore" ce sera sans doute, comme un coup de feu dans la Sierra de l'Arkansas (merci, Sam Peckimpah), là où Hillary et son Bill ont sévi pendant pas mal de temps ... Ce serait comme l'"american perostroïka", la "glasnost made in USA", l'abolition de la "nomenklura first" ! Serait-ce, comme en Russie, l'avènement d'une ère nouvelle ? (Il, Trump, tient un peu, il est vrai, d'Eltsine). Conduire l'Hillary devant un véritable jury populaire (populiste : bonjour Marie-Antoinette). : on attend pour voir ! En tout cas, moi, comme tout les petits matins au café du Commerce, avec mes copains retraités, je luis dis, moi, à ce monsieur Trump : ..."Faites bien attention à ce que vous faites, Monsieur Trump !!! ...Réfléchissez un peu avant d'agir, regardez bien ce qui est arrivé au Juge Falcone, à Lumumba, au Che, à Habyarimana, à Allende, à Kadhafi, à Mobutu, à Hammarskjöld, à Ndadaye, etc., etc. ......et même à Kennedy, tiens ! On a beau vouloir refuser de faire une différence entres les genres pour ce qui est de la corruption et ne pas être misogyne pour cela... il y va d'une question de systémique". L'aile médiocratique des démocrates n'a-t-elle pas déjà passé un "deal" avec l'aile cleptocratique des républicains : "Occupes-toi des plannings familiaux, de l'avortement et de la contraception et nous, on se charge d'Hillary" ! C'est évidemment possible... Tout n'est-il pas possible dans ce monde-là, comme on a l'habitude de dire, entre copains retraités, au Bar du Café du Commerce, juste avant l'apéro ?... Mais attention ! Il y a les Iraniens ... mais ne viennent-ils pas de dire qu'ils ne feront pas la guerre...les premiers....mais qui est le premier de l'oeuf ou de la poule .. ?. Mais il y a aussi les Chinois qui détiennent 80% de "notre" dette... (et bientôt de nos joueurs de foot algériens et congolais). Mais ne faudrait-il pas justement effacer cette dette ? Et si c'était eux qui, les premiers, nous attaquaient justement, en quelque sorte un Pearl Habour n°3 ? Toujours est-il que cela ferait bien plaisir à certains d'assister à l'hallali d'Hillary, elle, la Reine du Chaos (sic Diana Johnstone), traînée devant la justice comme "il" l'avait promis .... Ne faut-il pas se rappeler qu'il y a déjà 8 ans, lors des primaires démocrates entre justement Barack et Hillary, celui-ci avait déjà posé la question de savoir d'où venaient les financements de la campagne de celle-là .... ?

( https://www.youtube.com/watch?v=H6f4tZFZ_-g)

Alors ? On dirait qu'ils en savent pas mal l'un sur l'autres à propos de casseroles qu'ils traînent tous les deux. N'a-t-il pas été obligé, Barack, de la "prendre" comme Secrétaire d'Etat ?.... Une fois mais pas deux...car celle qu'il avait pressentie, à son second mandat, pour succéder à Hillary, c'était justement Susan Rice... Mais cette "nova diva" de la nébuleuse Albright n'ayant pas plu au Congrès, on s'est retrouvé avec un Kerry.... Mais il n'y a pas eu que Barack pour être impertinent avec Hillary ; il y a eu aussi Samantha Power (la "George Soros's Henchwoman"). Elle a traité Hillary de Monstre !!!! A propos des enfants "enlevés" pour "adoption" après le tremblement de terre d'Haïti ?... Rien à voir avec le Pizza Gate ! A propos de Génocide rwandais ? Rien à voir avec le Coltan !

In fine, la question n'est-elle pas de savoir si Donald va pouvoir tenir sa promesse : non ou non ?

Va-t-en savoir ! Comme on dit, devant la télé du Café du Commerce, à la fin de la troisième mi-temps.....

A plus ?