Pas d’état de grâce pour Macron !

Abstention record au deuxième tour des présidentielles ; un français sur 4 ne s’est pas déplacé !

Echec cuisant pour Marine Le Pen et son double nommé Dupont-Aignan…. c’est un soulagement ;

Victoire d’Emmanuel Macron, bonaparte sans troupes !

C’est une victoire à la Pyrrhus car il ne peut s’appuyer sur aucun parti politique fort : le PS que lui et Hollande ont sacrifié avait au moins le mérite d’exister comme parti de gouvernement !

Rien n’est joué pour Emmanuel Macron, son mouvement « en marche » étant plus un conglomérat qu’un vrai parti.

Il lui faudra, avec des troupes peu aguerries, affronter une droite qui veut prendre sa revanche et une gauche qui cherche à se structurer.

Sa seule planche de salut, c’est l’appétit de pouvoirs qu’ont des ex socialistes et des cadres de la droite et du centre qui sentent que l’os à ronger peut être appétissant.

Que va faire la gauche ?

Pour l’instant aucun accord ne semble se dessiner entre les « Insoumis », le PCF et la gauche du PS alors qu’à la base de nombreux militants expliquent qu’il faut l’unité pour éviter que les pronostics deviennent la réalité : c’est-à-dire l’élection d’une assemblée où se constitueraient deux blocs, l’un avec les amis de Macron et l’autre avec la droite.

Rien n’est joué…..

Les diviseurs et calculateurs peuvent être battus.

La semaine qui vient va être décisive : ou la gauche se rassemble pour les législatives ou c’est l’éclatement.

Jean-Luc Mélenchon porte une lourde responsabilité : fort du résultat du premier tour des présidentielles il peut discuter et composer avec le PCF et agir avec la gauche socialiste qui ne veut plus des Valls et autres macronnistes.

Comme le montre cette affiche qui accompagne l’article, il n’y a aucune divergence fondamentale entre Macron et Hollande.

Le tour de force des deux compères c’est d’avoir réussi à faire croire que Macron était un anti système.

Le PS ne pourra pas maintenir son unité factice, il part en lambeaux, l’un rêve d’être invité par le banquier et l’autre aspire à un rassemblement anti libéral.

RIEN NE PERMET DE PENSER QUE LA RECOMPOSITION POLITIQUE PERMETTRE DE CREER UN POLE UNITAIRE AVANT LES ELECTIONS MAIS RIEN N’EST BOUCHE ET LA COMPOSANTE SOCIALE PEUT CONTRIBUER A ACCELERER LES RYTHMES.

De toutes façons, il faudra compter sur une force sociale qui ne respectera aucun état de grâce.

Elle sait que Macron, héritier d’Hollande conduira une politique ultra libérale en commençant pas s’en prendre au code du travail comme il l’a affirmé.

Cette force sociale composée de syndicats, d’associations et de collectifs divers peut et doit s’organiser en se fixant des objectifs comme celui de faire abroger la loi travail ……

Jean-François Chalot