Pénélope, du travail au blanc ?

Salut Olivier

je fais mon maître Vergès, avec certes sûrement pas le talent de celui ci et vais donc défendre l’accusé Fillon, par jeu car je m’en tape de fillon et de tous les politiques...comme de tous les chefs...ce qui ne m’empêche pas au contraire de reconnaître que untel dont moi même est apte ou inapte dans certains domaines et donc être apte à accepter de cooperer ou pas sur des projets collectif de survie collective en mode « juste »..mauvaise planète donc..au mauvais timing car je « sens » que notre passé caché ou inconnu reverserait tant de surprises « impossibles » à ce niveau..

Bon Fillon, il a un château, dans ma famille du coté de ma femme et bien il y en a un qui a deux châteaux...dont un début 12eme pour les parties anciennes avec 32 chambres, fermes ,parc etc...+ immeubles sur Paris etc ..Fillon ne fait pas le poids déjà...

Notre base de vivre les uns contre les autres est la competition sociale et financière...

Compétition = 1 gagnant = 99 perdants....

Fillon est plutôt gagnant matériellement et sur l’échelle sociale , où est le problème ? C’est le monde admis par tous sauf exceptions...qui ne veut pas avoir plus ? certains qui sont ultra minoritaires mais ceci est avant toute chose lié à un état d’esprit différent ...voila 40 ans que je pose de manière aléatoire des questions de ce genre aux personnes rencontrées et bien tout le monde est pou avoir plus..Fillon a plus ,tant mieux pour lui, sa femme semble avoir bénéficié d’un traitement de faveur..ce qui se passe partout à tous niveaux des que c’est possible

ah oui mais on me dit liberté, égalité, fraternité....

liberté utilisé seul ne veut rien dire, il ne fait référence à rien du tout, c’est un piège à cons, couramment utilisé bien sur..

égalité, là ou il y a competition il y a justement l’exact opposé de quelque chose égalitaire...

fraternité...il n’y en a pas, nous sommes tous en mode conflit par le biais de la competition sociale et financière..et si le gagnant compense un peu pour les plus perdants cela n’est sûrement pas de la fraternité mais est lié à la peur d’une révolte de la masse..et oui le maître lui aussi comme les autres a très peur..de la mort qui est refusée alors que la naissance elle ne l’ est jamais, comme aussi il a peur de la masse..qui a le pouvoir mais ne le sait pas, normal car pour que la masse ait le pouvoir elle l’a que si elle coopère, partage égalitairement ce qui ne peut exister que sur une base volontaire..., sinon elle le laisse au maître ,au gagnant de la competition que le peuple lui même a créé par son refus de cooperer et de partager volontairement car il en a compris tous les bienfaits ..et oui c’est le peuple qui a créé les conditions de son esclavages..

Sachant que le canard enchaîné est depuis un bon moment un de ces nombreux faux opposants, je me demande alors quelles sont les vraies raisons derrière ce qui se passe..je n’ai pas de réponses...car tout cela est du niveau du vieux feuilleton sur la vie des Bush, Dallas...

voir au delà de ce que le maître donne comme fausses nouvelles pour savoir le vrai..

et maintenant chers auditeurs de partout , un petit mot de Étienne de la Boétie à notre intention

-Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.

Chose vraiment surprenante , c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu’ils soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un, qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir, puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel"

Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un Tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le contredit

« qui aures habet ,audiat »....................que celui qui a des oreilles entende !