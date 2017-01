Pénélope, Ulysse & Cie : Détournement de fonds publics et abus de biens sociaux ?

@njama

Chronique du pot aux roses.

Travail conjugal façon Fillon ou revenu universel façon Hamon : la France innove.

Merci pour ce lien.

En voici un autre :http://www.atlantico.fr/rdv/chroniques-pot-aux-roses/travail-conjugal-fillon-ou-revenu-universel-facon-hamon-france-innove-2945510.html/page/0/2

Ce genre d’événement devrait être traité avec la plus grande de célérité et la plus grande transparence qui soient, précisément pour enrayer la lessiveuse politique qui lave plus blanc et dont le but est, quoiqu’il en soit, de faire le maximum pour que rien ne puisse entraver la marche vers le succès du « candidat naturel de la Droite ».

Si le Parquet national financier a bougé et immédiatement réagi, la raison tient au fait qu’il s’agit de fonds publics.

Il ne doit pas être très compliqué de justifier d’un travail effectif, aussi bien en tant qu’assistante parlementaire que collaboratrice littéraire d’une revue.

cf. à ce propos les réactions de M.Crépu, ancien directeur de la rédaction de La Revue des Deux Mondes comme celle des véritables attachés parlementaires :

http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/01/25/emploi-de-penelope-fillon-pourquoi-le-parquet-ouvre-une-enquete_1543935

http://tempsreel.nouvelobs.com/presidentielle-2017/20170126.OBS4359/affaire-penelope-fillon-michel-crepu-j-ai-decouvert-comme-vous-l-existence-de-son-poste.html

Tout va donc être fait pour « sauver le soldat Fillon » et je ne serais pas outre mesure surpris - si tel est le cas - que l’on se réfugie derrière l’argument tiré de la prescription des faits constitutifs des infractions pour tenter de fermer le ban.

Un autre missile - probablement déjà en mode croisière - devrait donc en toute logique tomber dans le jardin de M. Macron.