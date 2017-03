Peut-on échapper à une présidence Macron ?

Cette campagne électorale apparaît comme un remake de la campagne américaine à deux différences près :





1 - si on accepte l’idée que l’état profond français a comme objectif d’établir en France un système politique calqué sur celui des USA avec deux grands partis qui alternent l’accès au pouvoir après avoir organisé des primaires pour verrouiller le système et barrer la route à toute organisation de plus petite taille, c’est le camp Démocrates/PS/Soros/mondialistes qui semble en tête en France, alors que c’est le camp Républicains/Nationalistes qui a emporté le morceau aux USA. De toutes façons, les deux courants sont comme le recto et le verso d’une même feuille : ils ne présentent pas la même illustration, mais sont constitués d’un seul élément : le système parlementaire organisant les intérêts des financiers, des banquiers et des gros industriels transnationaux.





2 - Trump a été élu et fonctionne en relations avec un congrès composé majoritairement d’élus de son parti. Les soubresauts du changement sont produits par les pouvoirs judiciaire et militaire, pas par la finance ni le parlement. En France, la présidentielle sera suivie par les législatives, et là, surprise-surprise ? Le parti de Macron n’ayant aucun ancrage territorial, le PS présentant tous les symptômes d’un cancer en phase finale, et les LR ayant commencé à se bouffer entre eux il faudrait être devin pour pronostiquer le résultat et savoir quelle majorité en sortira. S’il est élu, avec quelle majorité et quel premier ministre Macron devra-t-il gouverner ? La réduction du mandat présidentiel à cinq pour coïncider avec les sessions parlementaires devait éviter la co-habitation. Ca ne semble pas fonctionner très bien.