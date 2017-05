PM de Macron : Et Thierry Breton ?

Xavier Bertrand aurait refusé d'être le Premier Ministre de Emmanuel Macron. Il a en tout cas démenti le devenir, alors que je l'aurais bien vu à ce poste [1]. Certains disent qu'il se réserve pour la prochaine Présidentielle de 2022...

Le nom de Edouard Philippe, Maire du Havre, continue de criculer. Juppéiste très proche d'Alain Juppé, énarque, ayant été proche des rocardiens pendant ses études, paraît-il, il serait compatible avec la ligne d'En Marche.

Mais il était peu connu, relativement peu expérimenté, et pourrait-il entraîner d'autres ténors de la droite et du centre vers les ministères ? Ce n'est pas si sûr. Et la remarque vaudrait aussi pour les personalités du Centre, comme Sylvie Goulard, qui aurait pourtant beaucoup des qualités et caractéristiques nécessaires, mais qui n'est pas estampillée "à droite".

Alors faut-il absolument un "politique' ? S'il faut une personne marquée à droite, ne pourrait-il s'agir d'un ancien Ministre comme Thierry Breton, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, de février 2005 à mai 2007, dans le gouvernement de Dominique de Villepin ? C'est Jean-Louis Borloo qui lui succède en 2007 à ce poste, dans le nouveau gouvernement de Nicolas Sarkozy.

La nécessaire prise en compte des préférences au travail : il faut qu'elles soient complémentaires avec celles du Président de la République !

Mais au-delà des questions politiques, il est une question complètement occultée par les dirigeants politiques français : la complémentarité des préférences au travail, selon le modèle TMS (Team Management System).

Connaissant ce modèle depuis très longtemps, j'avais constaté sa très grande pertinence avec le duo Sarkozy - Fillon, et qui explique selon moi en grande partie pourquoi François Fillon est resté Premier Ministre pendant tout le quinquennat, malgré leurs difficultés relationnelles, de notoriété publique.

Il est un des très rares premiers minstres à être resté 5 ans à ce poste. En 2007, "depuis 1958, la durée de vie moyenne d'un Premier ministre à Matignon est d'un peu plus de deux ans. Seuls trois Premiers ministres sont restés plus de 5 ans au pouvoir :

Georges Pompidou (1962-1968) est resté 6 ans.

Raymond Barre (1976-1981) est resté 5 ans.

Lionel Jospin (1997-2002) est resté 5 ans." [2]

Et je craignais vivement que François Hollande ne désigne Jean-Marc Ayrault comme Premier Ministre, présenté comme son "double". Si cette nomination était confortable pour Hollande, par la confiance qu'il avait en lui, c'était aussi selon moi un échec assuré : la proximité de leurs deux profils ne permettait pas de prendre de bonnes décisions, ils voient trop les choses de la même façon.

La raison pour laquelle ce modèle me plait beaucoup, c'est qu'il explique pourquoi les "équipes naturelles", créées spontanément, ne fonctionnent pas en général. Les personnes croient se choisir par "affinités"...mais comme ces affinités vont de pair avec ces préférences au travail (on communique très bien avec quelqu'un qui a les mêmes préférences que soi), elles créent spontanément des équipes déséquilibrées, ayant beaucoup de mal à faire le travail nécessaire : les personnes sont plusieurs à se disputer pour faire les choses qu'elles préfèrent, et refusent de faire ce que pourtant personne d'autre ne veut faire...

Mais F. Hollande fit ce que les journalistes avaient anticipé, et il se passa ce que j'avais annoncé : il dut se résoudre 2 ans plus tard à remplacer JM. Ayrault par quelqu'un ayant un profil très différent, très complémentaire du sien : Manuel Valls. Et comme par hasard cela a beaucoup mieux fonctionné, même si cela n'a pas permis de redresser le mauvais penchant qu'avait pris ce calamiteux quinquennat.

Et Thierry Breton ? Son profil serait-il commplémentaire d'E. Macron ?

D'après ce que j'ai perçu d'E. Macron, il est de façon préférentielle Extraverti, Conceptuel, Basé sur des convictions, et (ce n'est pas si sûr) Flexible. Ce qui le positionnerait en Créateur Innovateur (voir la Roue TMS en couleurs ci-dessus), ce qui pourrait expliquer ces capacités de Visionnaire, et qui serait très compatible avec un profil de Conseiller (dans la République, ou dans la Banque). Et la proximité avec le profil Promoteur pourrait expliquer en partie le fantastique succès de sa démarche, et son affichage en faveur de l'esprit de conquête.

Ce profil est très complémentaire d'un profil du genre Organisateur. Et il est probable que Thierry Breton soit Extraverti, Pragmatique, Analytique et Structuré, ce qui le positionnerait comme Organisateur justement, comme la plupart des Dirigeants ! De ce point de vue, si je ne me suis pas trompé, ces deux profils seraient très complémen,taires, et donc très favorables.

J'ai eu l'occasion de constater sur le terrain la très grande pertiencne de ce modèle, et quand les profils étaient complémentaires, les résultats en entreprise étaient excellents. Que ce soit Thierry Breton ou quelqu'un d'autre, souhaitons vivement pour la France que Emmanuel Macron tienne compte de ces paramètres essentiels au succès !

