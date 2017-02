Pour une coalition entre Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot

Voici un texte unitaire émanant de militant(e)s qui refusent la division de la gauche voulue par des appareils. Ces femmes et ces hommes de gauche veulent tourner la page du libéralisme et ouvrir une autre voie

Signez en cliquant sur le lien

https://www.change.org/p/pour-une-coalition-entre-beno%C3%AEt-hamon-jean-luc-m%C3%A9lenchon-et-yannick-jadot

"Citoyennes, citoyens,

En signant cette pétition, nous montrons que nous voulons une alliance sociale, écologique, démocratique. Nous voulons un candidat au second tour, nous voulons ensemble changer le débat, et l’agenda politique.

Utilisons intelligemment la force d’action politique que représente le moment électoral.

Marine le Pen et François Fillon ont une longueur d’avance pour atteindre le second tour de la présidentielle 2017. Nous ne voulons pas de cette dérive droitière qui ne reflète pas la pluralité d'opinions qui composent le paysage politique et citoyen en France. Il faut une coalition claire et efficace des candidats que sont Benoît Hamon, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon pour porter un projet réellement tourné vers l’avenir !

Nous ne voulons pas non plus qu’ils se diluent, qu’ils fassent de petits arrangements, mais qu’ils dépassent leurs divergences et qu’ils proposent une candidature unitaire en prenant comme socle le meilleur de chacun ! Un des éléments de ce socle réside dans l’initiative populaire, moteur des programmes de ces trois acteurs et force de cette pétition.

Car leurs points de vue sont plus convergents que divergents ! Ils doivent travailler dès maintenant à un point d'entente qui permettra d'obtenir un président entouré d'une équipe progressiste, écologiste et novatrice.

Faut-il réduire le débat politique, au cours de cette campagne présidentielle, à l'IVG, à l'accès aux soins pour les étrangers, au terrorisme, aux lois sécuritaires, à la flexibilité du marché du travail ? Comme depuis plusieurs années maintenant... Ou voulons-nous enfin mettre au centre du débat la transition énergétique, la remise en cause des activités de la technocratie européenne dont le CETA, les perturbateurs endocriniens, la question sociale et l'égalité femmes - hommes, la démocratie participative, la révolution technologique...

À nous de lancer cette union. À nous, grâce à nos convictions communes, de nous unir pour les contraindre à s'allier, pour influencer leurs négociations et le contenu d'un projet commun, capable d'affronter et de battre la droite nationaliste, xénophobe et conservatrice.

En signant cette pétition devenons acteur du changement et offrons ainsi à la France l’espoir de se redresser autour d’un projet commun juste, humain, solidaire, et durable.

Cette initiative vient de deux groupes qui se retrouvent parmi les idées des insoumis, des communistes, des écologistes, des socialistes ou qu’ils soient sans identité politique. Un groupe de Nanterre (étudiants autour de David Teixeira, initiateur de la pétition) et un de Lille (jeunes travailleurs et étudiants de différentes sensibilités autour de Frédéric Laroche). Merci aux Toulousains (autour de Didier Barret).

Un appel très proche sur le fond a également été lancé sur www.1maispas3.org Nous vous encourageons à le signer aussi. Ces signatures réciproques participeront à la convergence de nos initiatives. "

Cet appel, c'est le refus de la résignation et c'est un engagement pour construire, ENSEMBLE, une société plus juste, plus sociale et plus humaine.

Jean-François Chalot