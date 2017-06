Pourquoi les élections législatives sont en réalité plus importantes que l’élection présidentielle

Alors que plus d'un Français sur deux a boudé les urnes dimanche dernier, il semble utile de rappeler à quel point le scrutin législatif est capital pour le pays. Sûrement bien plus que l'élection présidentielle.

Des nombreuses raisons qui ont pu être citées ici ou là pour expliquer le score historique de l’abstention au premier tour des élections législatives françaises dimanche dernier (51,29%), l’une d’elles revient avec insistance : « cette élection n'est pas importante ».

Qualifier les élections législatives de « scrutin de validation » du résultat présidentiel n’est pas dénué de sens. Après tout, l’intervalle entre les deux consultations n’excède pas un mois. L’euphorie de la victoire est toujours prégnante, le parti gagnant arrive encore à tenir ses troupes et le président nouvellement élu vient à peine d’arrivée à l’Élysée. Rien ne prédestine donc à modifier sa voix en si peu de temps. Ce schéma de pensée est vérifiable lorsqu’on regarde dans nos archives électorales : 1981, 1995, 2002, 2007, 2012… toutes, sans exception, ont conforté le nouveau locataire du Palais.

Pourtant, il y a un « mais ». Car rien n’est écrit d’avance. Reprendre l’histoire politique de France permet de nouveau de le vérifier. Les années 1986, 1993 et 1997 ont marqué les esprits par l’instauration de périodes de cohabitation politique. Preuve que les élections législatives ont une importance décisive, l’existence de majorités présidentielle et parlementaire politiquement opposées pèsent sur l’orientation de la politique de la nation. Concrètement, le pouvoir revient au Premier Ministre, désigné parmi les députés du parti le plus représenté à l’Assemblée. Le Chef d’État se retrouve alors cantonné à promulguer ou poser son veto sur les textes de loi qui lui sont soumis. Autrement dit, représenter l’État sans pour autant y jouer grande influence.

Les exemples sont nombreux. Sous la présidence Mitterrand, on se rappellera du coup d’arrêt à la reconnaissance juridique du couple homosexuel lorsque la droite entrera majoritairement au Palais Bourbon en 1993. Ou sept ans auparavant, lorsque cette même droite, profitant de la première cohabitation de la Vè République, fait supprimer par la voix législative l’autorisation administrative de licenciement. Un tollé pour l’Élysée.

On comprend donc que la clé du pouvoir, celle qui aura une incidence sur la politique menée, réside dans, et uniquement dans, les élections législatives. Seule la majorité parlementaire peut donner, ou non, au Chef d’État la capacité de gouverner. Dès lors, on ne pourrait qualifier les législatives de « validation » du scrutin présidentiel. Au contraire, on devrait souligner que l’élection présidentielle est l’antichambre du scrutin législatif.

La perte de prestige de l’élection des députés tient à l’organisation des pouvoirs instaurée par la Constitution de 1958. Faire élire son Chef d’État directement par le peuple confère à la figure présidentielle une légitimité particulièrement forte, d’autant qu’elle se réalise sur la personne même du candidat. Face à ce phénomène plébiscitaire, difficile de voir une « République des députés », garante du projet politique à mener. Au contraire, s’est mis en place une « République du Président », renforçant un peu plus le phénomène de présidentialisation que connaît la vie politique française. Néanmoins, si la cohabitation peut sembler contraire à l’esprit de la Vè République, elle n’en est pas pour autant inimaginable.

Dimanche prochain se tient le deuxième tour des élections législatives 2017. Il y a cinq ans, le scrutin avait mobilisé 55,40% du corps électoral. Si on ne peut connaitre pour l’heure le taux de participation, on sait d’ores et déjà que le programme politique qui sera appliqué pour la France durant les cinq prochaines années sera celui du parti arrivé en tête à vingt heures ce 18 juin.