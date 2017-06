Pourquoi voter « dégagiste » ?

La fête, c’est-à-dire la victoire (c’est-à-dire l’immense « dégagisme » politique) ne doit pas être gâchée, altérée, diminuée à cause de la découverte d’un habile et cynique enrichissement personnel sur le dos de mutualistes trop confiants, trop naïfs, trop vulnérables. Certes, les électeurs peuvent craindre d’être plus tard eux aussi victimes d’arnaques à petite ou grande échelle. D’autant plus que d’énormes arnaques se poursuivent publiquement aujourd’hui encore en toute impunité. Deux gigantesques escroqueries, couvertes et protégées par l’ancien gouvernement et par l’ancienne majorité parlementaire, qui ont coûté et vont coûter des milliards aux contribuables. Et cela sans que personne n’ait daigné en parler pendant les municipales et les régionales ni pendant cette élection présidentielle et législative. Deux dossiers explosifs que mêmes les autres partis s’entêtent à ignorer malgré nos dizaines de milliers de tracts et la dizaine d’articles alarmistes sur Agoravox. Aujourd’hui, face à cette corruption massive suspectée, face à ces années de torpeur généralisée du grand public, je préfère maintenir mon soutien au seul homme que je pense apte à juguler ces deux périls financiers.

Cet homme ne m’a fait aucune confidence ni promesse. Dans son programme officiel, il n’a jamais abordé les sujets qui préoccupent notre petite association. Notamment concernant l’aide aux SDF (plus nombreux que sous Sarko) et aux retraités en manque d'annuités à cause du chômage, les centrales nucléaires sans uranium (au thorium, plus sécuritaire et non militaire), l’indispensable réforme officielle du Coran (pour espérer mettre fin au terrorisme), la représentation des usagers dans les conseils de l’administration (pour moins de gaspillages et d’injustices) et l’encadrement des banques (pour mettre fin aux taux variables abusifs et aux excès spéculatifs spoliateurs). Son programme, fade émanation de sociétés de communication type « Walt Dysney- Hollywood chewing gum », conçu pour avoir le moins possible d’aspérités, fait penser à un gruyère plein d’énormes trous, voire à une sorte de subtile suppositoire de vaseline électorale. Le pire est ailleurs. Chez les politiciens incompétents et corrompus qui nous tondent depuis 30 ans ? Certes. Mais aussi chez les grands médias, complices de cette omerta politique générale en refusant de poser certaines questions gênantes pendant toute l’année de campagne (par peur de quoi ? D’une perte d’accréditation ou d’emploi ?).

Parmi les divers dossiers « orphelins » que j’ai tenté de promouvoir par tracts et sur Agoravox, deux concernent le monde des banques et de la haute finance. L’un aborde les milliers de collectivités territoriales arnaquées par des prêts toxiques aux taux variables abusifs . Un scandale qui a fait l’objet de trois décisions de justice (8 février 2013, 7 mars 2014, TGI de Nanterre et 25 Juin 2014, TGI de Paris) ordonnant le remboursement de 18 milliards d’euros d’intérêts excessifs à un premier lot de 270 communes. Obstruction du gouvernement Hollande et du Parlement en votant une loi rétroactive afin de bloquer ce remboursement. Intervention du Conseil Constitutionnel, en vain. Action en appel auprès de la Cour Européenne de Justice, avec l’espoir de briser cette incroyable collusion entre les parlementaires PS et les banques ripoux sur le dos des contribuables.

L’autre scandale concerne la liberté totale laissée aux forces financières pour échafauder une immense « pyramide de Ponzi » de produits spéculatifs nommés « dérivés » . Cette deuxième arnaque massive gangrène la France, l’Europe et l’ensemble du Monde industrialisé. Ces milliers de milliards d’Euros en produits spéculatifs pourris représentent plusieurs fois le PIB mondial (rien que dans la « vertueuse » Allemagne, l’énorme bulle de produits spéculatifs « dérivés » représente 60 fois le PIB allemand !). Nous avons osé réclamer que ces produits spéculatifs soient progressivement retirés du marché et interdits à la vente (au moins en France) dans un délai de douze mois. Je vous laisse imaginer la réaction des traders et des politiciens (socialistes ou non) complices…

Malgré ces deux monstruosités financières systématiquement occultées et impunies, je maintien paradoxalement mon soutien ferme et déterminé à Emmanuel Macron. Pour moi, faire élire un maximum de candidats de République En Marche permettrait de virer d’un coup un maximum de députés sortant ayant clairement failli à leur tâche. Un record de « dégagisme électoral » inscrit dans le livre d’histoire de la Veme République aurait une grande valeur pédagogique pour les futures générations de politiciens.

Je sais maintenant que prêt de 80% des candidats censés représenter la « société civile » sont en réalité des apparatchiks socialistes. Il y aurait eu jusqu’à 22.000 candidatures, mais les 525 finalistes ont été soigneusement sélectionnés par l’équipe de l’entourloupeur Richard Ferrand au sein même des cabinets et de l’appareil PS. Cependant, j’estime qu’il vaut mieux voter pour eux et pour les plus débutants « fans-zombis » de Macron, plutôt que pour un de ces députés sortant parfaitement au courant des scandales financiers non traités, parfaitement au courant des trois décisions de justices ordonnant le remboursement des communes, parfaitement au courant de la loi rétroactive abjecte du Sénat (cassée par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2013). Je préfère voter pour le plus inculte des nouveaux candidats débutants que pour les sortants complices n’ayant cessé de couvrir l’incurie et l’amoralité. Ce vaste renouvellement parlementaire est une question de salubrité publique.

Prions que ce nouveau Président se bonifie ensuite à la tâche grâce au renforcement de son entourage et qu’il puisse se libèrer complètement de ses mentors les plus « encombrants », comme a su le faire l’imparfait Poutine.

NB/ Dans l’enveloppe reçue contenant la profession de foi des 26 partis en lice dans ma 6eme circonscription de Paris, 11eme arrondissement (je dis bien vingt six partis , un record !), j’ai constaté qu’ aucun n’a abordé nos thématiques . J’ai bien écrit AUCUN. En sus d’avoir un PS éclaté, une droite divisée et un paysage politique français éparpillé façon puzzle, le grand débat médiatique national attendu n’aura pas eu lieu. En attendant ce large débat d’idées réclamé en vain depuis des années, que l’implacable faux électorale fasse donc son radical office ! Et que le sympathique et dynamique Pierre Person (ex UNEF, fondateur des « jeunes pour Macron »), sélectionné à ma place pour cette circonscription, devienne le plus jeune député de France. Pour ma part, le « vioc macronien critique » et jeune papa soixantenaire que je suis, continuera de vous lire et d’écrire, en attendant de pouvoir œuvrer un jour, avec d’autres « bouledogues de la République »,…

…au Sénat !