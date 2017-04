Présidentielle - Protéger ou disparaître, la peur et l’espérance

La peur ou l’espérance ?

Pour qui ?

Le résonnement (influence des cloches de Pâques ?) de cet article laisse sur sa faim : il est tronqué , limité à la perspective des candidats :

- peur de ne pas arriver à duper/paniquer/illusionner les électeurs,

- ou espérance de leur faire gober toutes les promesses des rêves les plus endormeurs





La perspective de tout votant potentiel Français ne conduit pourtant pas au schéma tracé dans cet article.



D’abord revenons sur cet a priori de ’peur’.

Il est juste, et intéressant, de remarquer que le terrorisme n’est pas la seule source potentielle de ’peur’. Mais quid du déclassement et de la précarisation ? Est-il si sûr que cela que les ’petits’ Français aient en aient ’peur’ ?

Quel pourcentage de ces ’petits’ n’en sont déjà plus (et souvent depuis fort longtemps) à la ’peur’ de déclassements et de précarisations injustes,

mais constatent tout simplement, factuellement (pas du tout d’un simple sentiment paranoïaque , non, non, non !) qu’ils subissent déjà ces déclassement, précarité et pire !



eh bien le point des vue des ’sans-dents’, qu’il soit inspiré par une ’peur’ ou par un constat, est sensiblement plus ouvert que celui des candidats ;

car là où les candidats ne peuvent voir qu’une alternative de choix entre eux-mêmes, le citoyen français qui se respecte sait que son devoir civique bien compris le rend responsable de tout ce qu’il risque de cautionner inconsidérément.

Quiconque, (croyant ’voter utile’) votera pour un candidat dit ’de l’espérance’ pour éliminer un candidat de la peur, acceptera d’abord, de devoir se soumettre, de bon cœur, effectivement, aux diktats d’un ’candidat de la peur’ si celui-ci venait à l’emporter !

Ceci doit aussi être transposé, de la même façon, à un votant croyant voter pour un ’candidat de la peur’ contre un ’candidat de l’espérance’ !

Pire : un votant ’blanc’ prend quant à lui (ou à elle) le parti de devoir se soumettre de façon bienveillante quoi qu’il arrive !!





Par contre un Français qui n’a pas pas peur, et qui est capable de s’en remettre à son espérance, sait qu’il faut laisser le temps au temps pour que tout déséquilibre revienne à l’état d’équilible le plus stable ( ’Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage’ ) ...

et n’hésitera pas a s’abstenir !

Il sauvera ainsi l’honneur de la France lorsqu’un prétentieux incarneur commettra les probables dégats irréversibles qui affligeront le monde ;

et il n’en aura que d’autant plus de légitimité morale lorsqu’il manifestera son rejet de futures décisions iniques prétendument perpétrées ’au nom de la France’