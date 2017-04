Présidentielles : et si nous étions au début de nos surprises ?

Pas très inspiré Laurent pour une fois. Moi qui vous lit d’habitude avec bonheur, là je suis un peu déçu. Et pourtant au soir du deuxième tour nous aurons un président. Alors pourquoi ne pas dire : « Macron ou Fillon ? » tout de suite. Le choix est quand même plus simple comme cela, non ? Et alors le renouvellement que vous dites « tant souhaité par les français » est-il vraiment porté par François Fillon ex premier collaborateur d’un ex président ? Non pas vraiment ! Donc vive Emmanuel Macron en marche vers la présidence de notre belle France pour les cinq prochaines années. ; Est-ce souhaitable ? Je ne sais pas. Mais lui ou un autre quelle importance ? Il nous faut d’abord compter sur nous, les citoyens, pour faire de notre quotidien commun des matins qui chantent ! Hauts les cœurs, les français en ont vu d’autres.....