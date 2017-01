Primaire PS 2017 : Benoît Hamon au top du premier débat

Permettez moi de n’être pas d’accord avec vous sur Manuel Valls, il a été très souriant, je pense que vous avez un parti pris à son sujet sur cela. Je pense qu’il a été le meilleur lors de ce débat, responsable, courageux et aussi le seul présidentiable, le seul qui a l’envergure d’un Président de la République. Emmanuel Macron est sur le même registre que lui ( disons qu’il lui a volé la plus part de ses idées au point de vue économique, par contre en sécurité et en défense Macron est nul ! ) Alors qu’en on voit que certains français ( françaises surtout !!!!) l’encense pour sa jeunesse ( sans expérience ce qui est plutôt gênant pour gérer la 5ème puissance mondiale !) et sa belle gueule ! Aucun programme il ne fait que lancer des idées sans en préciser l’application ou le financement. Il est pour une société communautaire à la façon anglo-saxonne ce qui est inconciliable avec notre loi de 1905 sur la laïcité. Quand à Hamon c’est la gauche du 20ème siècle avec la lutte des classes, toujours plus d’impôts et une idéologie inapplicable dans nos sociétés mondialisées. Peillon bon professeur mais non présidentiable, qui veut diriger la France alors qu’il n’a partiquement jamais exercé son mandat européen pour lequel il a été élu et qui a préféré enseigner en Suisse (plus rémunérateur !) plutôt qu’en France. Montebourg peut-être un bon chef d’entreprise, ou bien un bon VRP, mais un Président de la République Française a d’autres prérogatives et doit avoir une autre stature nationale et internationale. Quand à Mélenchon c’est un tribun Stalinien, le dernier de notre époque, il aime Poutine et aime le pouvoir, comme lui, qu’il voudra avoir seul et surtout ne pas le partager et il sera un bon dictateur . Un dictateur qui veut nous faire sortir de l’Europe et qui partage les mêmes idées que Marine Le Pen. Comparez leur programme il est très très semblable !