Primaire PS 2017 : les sept nains du deuxième débat

Après les 7 salopards ripoublicains, voilà les 7 gnomes socialopes

Et je vois dans mes 7 boules de cristal qu’aucun ne passera le seuil du deuxième tour, ni fillon ni le gagnant de cette tombola pour demeurés.....Et bien mieux encore,en mai 2017, le PS et LR auront explosé en plein vol et n’existeront plus.

Eh oui, Rakoto, tôt ou tard, il va falloir payer la facture, et elle va être salée .........