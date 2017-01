Primaire PS 2017 : troisième débat, au tréfonds de l’ennui

Mais non ... l’apogée de la crétinerie gogocho.







« Le désir et la certitude de soi atteinte dans la satisfaction du désir, sont conditionnés par l’objet [du travail d’homo faber...] C’est être-pour-soi dans le travail s’extériorise lui-même et passe dans l’élément de la permanence. »



‘Ben Hamon, le cochon prostitué à Mammon’ PhE, Hegel