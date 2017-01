Primaire PS : Manuel Valls vs Benoît Hamon, match pas si nul que ça

Le match n’a as été nul. Valls est ko. Hamon sait faire rêver même si la réalité est et sera autrement. Il fait donc rêver les jeunes de 18 à 25 ans qui s’abstiennent habituellement fortement, il fait rêver tous les exclus (rsa, chômeurs, etc ...), etc ... Valls coincé entre un bilan qu’il ne peut renier, incapable de proposer sous peine de « pourquoi vous ne l’avez pas fait avant ? », etc ... Il ne peut rien faire de différent et est obligé de rester, à peu près, dans la continuité de ce qu’il faisait. C’est toute la différence entre les 2, entre un marchand de rêves et un prisonnier du bilan. Dimanche, le chef de file du PS s’appelle Hamon. Il aura 2,3 éléphants derrière lui, une ribambelle d’opportunistes, son cercle habituel et une multitude de peaux de banane sur son chemin dont une s’appelle Mélenchon.