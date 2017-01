PS Chronique d’une mort annoncée

Fillon, Mélecnchon, Hamon, Peillon, Macron. C’est une avalanche de on sur internet, à la radio, à la télé, on, on, on, on sature. Sur certains claviers, il a été décidé de remplacer le ç par on. Puisque « sa va » pour tout le monde, ce ç ne servait plus et on peut écrire notre candidat préféré plus facilement.

2 ans après l’élection, nous irons tous plus vite à écrire gros con qui fait encore gros cç sur mon clavier (j’espère que vous avez suivi la démo ...).

Selon le chat de Gelluck, c’est monsieur Groçon qui a inventé la cédille