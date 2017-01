Quand Hamon avale Valls

ce qui reste de PC n’autorise pas à dire que Mélanchon défend un programme « communiste ».

Cela me rappelle mon professeur d’histoire-géo membre du PCF qui nous expliquait que le communisme c’était l’URSS et non les agités trotskystes.

Nous lui répondions que n’étant pas communistes nous n’avions aucun titre à décerner des brevet de communisme et que donc nous enregistrions comme communistes tous ceux qui disaient l’être. Si Mélanchon se veut communiste et obtient six ou huit fois plus de soutien que ceux qui lui dénieraient le titre de communiste, eh ben y z’ont bonne mine à lui dire ce qu’il est, les deux pour cent de communistes vrais et estampillés.