Quelle surprise pour la présidentielle de 2017 ?

Aujourd’hui, la messe semble dite : avec une majorité façon puzzle discrédité, François Fillon et Marine Le Pen semblent déjà qualifiés pour le second tour, et le premier en route pour l’Elysée. Mais il y a eu trop de surprises ces derniers temps pour ne pas penser que cette élection nous en réservera aussi son lot. Quelles pourraient être les surprises du scrutin de dans quatre mois ?

Fillon, Macron, Le Pen : nouvel avis de bulles sondagières ?

L’impression qui domine, c’est que le champ des possibles est beaucoup plus ouvert que la répétition des sondages ne l’indique aujourd’hui. Il y a trop de faiblesses structurelles dans tous les camps pour qu’il n’y ait pas de surprise, à moins que la surprise soit justement le fait qu’il n’y en ait pas et que, tristement, François Fillon gagne le second tour largement face à Marine Le Pen.