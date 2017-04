Qui est Emmanuel Macron ?

Macron c’est le mauvais Karma de la France mis en place par Bruxelles qui va punir tous les veaux a petits revenus qui vont veauter pour lui ..... Je vais me régaler quand je vais voir les employés ouvriers beugler a cause de la libéralisation du temps de travail, de l’age de la retraite qui recule , tous ces couillons qui ont manifestés contre ces mesures et qui vont veauter pour lui .... Haaaa que je vais me poiler en voyant leurs mines déconfites et on n’aura pas beaucoup de temps a attendre pour cela .....