Qui sera nommé à Matignon le 15 mai 2017 et le 19 juin 2017 ?

Franchement on s’en fout complétement .............. !!!

A croire que cela va changer notre vie ...

Il parait que Xavier Bertrand dit qu’il faut prendre en compte la détresse des Français , je suis rassuré maintenant qu’il a dis ça .....

Premier enfumage du 7 Mai

Deuxième enfumage pour les législatives

Ensuite voila à la composition des ministères

Yvon Gattaz , premier ministre

Edmond de Rotchield ministre de l’économie et des finances

Valls ministre du travail et du 49.3 ( c’est une nouvelle dénomination du poste )

BHL ministre de la défense et de la guerre à outrance

Pour les autres je vous laisse compléter.....

Philippe