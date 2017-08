Raymond Barre, un véritable homme d’État (1)

Pour l’avoir vu à différentes reprise, je reste persuadé qu’il a effectivement fait une maladresse de langage et non un lapsus soi disant révélateur. Au moins pas ce que l’on pourrait croire.

Non pas vraiment que ses propos soient innocents en général, mais ils reflètent , il me semble, ce que pensent l’immense majorité des français : des gens, plus ou moins d’origine catholiques à un degré ou un autre de leur arbre généalogique, très universalistes donc, et qui n’ont une connaissance que très lointaine des différentes minorités, culturelles, religieuse, ethniques, qui habitent dans notre pays.

« Les protestant ne croient pas à la sainte vierge », « les juifs sont français ou des français sont juifs », « les musulmans n’aiment l’homosexualité qu’active, comme les romains », et les arméniens, comme disait Aznavour je crois, c’est une province française....

Ces propos ne peuvent choquer que des gens qui sont déjà atteint par l’idéologie communautariste anglo-saxonne.

Chaque « communauté » aurait non seulement le droit d’exister en temps que communauté, mais également le droit que les autres sachent exactement ce qu’elles sont ? Encore aujourd’hui, la plupart des français ne peuvent se convaincre que ces nuances aient de l’importance. Un français et républicain et laïque, universaliste etc...

La synagogue de Copernic, il se trouve qu’elle est libérale. Les rabbins sont habillés comme des pasteurs protestants. Distinguer un fidèle de Copernic d’un « français innocent », c’est sans doute pas mal plus difficile que de distinguer un Loubavitch d’un musulman traditionaliste. Mais qui cela doit il intéresser ?

Rappelons que Madame Barre était Hongroise et protestante. Elle trouvait comme moi que cela était nettement mieux que le catholicisme (conversation provocatrice d’après dîner...).

A Budapest, sur l’église calviniste, il y a une plaque des juifs du coin pour remercier les protestant d’avoir seuls, accueillis les juifs, lors d’une inondation je crois au 17 ème siècle.

Raymond Barre fut un de des rares hommes politique a savoir un peu d’économie. Il était simple et sympa. Toujours prêt à aider. Non seulement il m’a donné les droits de son manuel gratos pour la Russie, mais il a accepté de recevoir le traducteur et moi même pour travailler ; A l’époque, il n’y a avait pas de manuels d’économie non soviétique en URSS. Sa maladie de Pickwick prêtait aux caricatures, mais ne nuisait pas à son acuité intellectuelle.

Donc oui, j’étais électeur pour Barre. Cependant, je me souviens de deux trucs. Pendant un dîner, il parlait avec un autre convive de, je croit, les vapeurs de la ligne entre la réunion et la métropole.

C’était vraiment des générations avant moi....

Dans les bagarres électorale, dans le quartier latin, le maire l’a soutenu. Le RPRà l’époque, a dégommé ce dernier avec l’accord et l’aide de tous les autres ( notamment les centristes, CDS).

Je n’ai pas souvenir qu’il ai fait grand chose.

Dans les réunions tupperware, que j’organisai, venait des hiérarques Barristes et cela donnait quand même l’impression d’un autre monde. De Chinovniks.

Les autres personnalités dont vous parlez se sont fait des réputations à ne rien faire : Mendes, Delors, ou pas grand chose ( Rocard).

Barre a mené une bonne politique. Comme exécutant. Mais je pense qu’il n’était pas vraiment un Politique, au sens tragique, grandiose, démago, populiste etc.. ;bref; français du mot.

Rétrospectivement, je ne suis pas sur qu’il était adapté à un pays comme le notre.