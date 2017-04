Refuser Certaines Vérités

@hervepasgrave

Bonjour,

« Te répondre en un seul épisode semble difficile, mais je vais tenter de le faire en deux fois »

Ton idée de base pour ton article n’est pas mauvaise. Mais il suffit de dire que pour troubler et corrompre le peuple il faut créer des victimes, des cibles. La population, aussitôt saute les deux pieds dans l’arnaque .C’est pourtant gros et vieux comme le monde, mais cela fonctionne toujours. Pour les tyrans, les gens qui défendent le pognon de toutes les manières,défendent leurs petits intérêts etc. Bizarrement il n’y a pas souvent de victimes ? ou alors c’est qu’il sacrifie une personne avant l’irrémédiable. Pour les gens qui défendent le droit la justice et les bonnes choses. Là ,là c’est différent il n’y a pas de prévention.

« Merci pour ton commentaire, mais des voleurs, tyrans et Cie nous en trouverons toujours, des électeurs idiots aussi il suffit de constater le nombre de personnes qui en France, ne savent pas lire ni écrire et qui vote pas loin de 6% de la population. La prévention reste la clef de toutes formes d’avoir à utiliser un mode d’emploi de force. Puis heureusement qu’il y a peu souvent de victimes, mais cela se trouve aussi le tout étant une question de coût, mais là aussi tout dépend du camp dans lequel on se place. On ce qui me concerne je ne ferai jamais ce type de proposition, j’aime bien trop la liberté et la démocratie »

A suivre Cdt