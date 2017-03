Retraites : répartition ou capitalisation ?

Les difficultés bien connues du financement des retraites rendent des réformes inéluctables.

Le système de retraite principal dans l’Union européenne est le système par répartition, mais il existe aussi des pays, comme le Royaume Uni, le Chili, dans lesquels le financement est principalement assuré par capitalisation. Dans la plupart des pays maintenant, les deux systèmes existent simultanément. Il convient de rappeler tout d’abord le principe de chacun d’entre eux.

Le système par répartition consiste à prélever sur les revenus du travail des cotisations retraite et à utiliser ces dernières pour financer les pensions des retraités : c’est un flux financier direct entre les cotisations et les pensions, entre les actifs et les retraités. Ce système offre très peu de choix aux uns et aux autres : les cotisations, les pensions et l’âge de départ en retraite sont fixés par l’État. Il restreint les droits constitutionnels, en particulier la liberté individuelle, et ne peut guère fonctionner qu’en régime obligatoire pour éviter la fuite présumée des cotisants. La justification morale de cette obligation est « la solidarité intergénérationnelle » évoquée par Jacques Bichot : les nouvelles générations ont un devoir de solidarité envers les précédentes qui ont assuré leurs besoins matériels et leur éducation. Les réformes de ce système (augmentation des cotisations et de l‘âge de la retraite) ont provoqué en France de nombreuses protestations.

Le système par capitalisation est différent : la pension d’un retraité est financée par la consommation du capital qu’il a accumulé pendant sa vie active. L’épargne de chacun finance donc sa propre retraite. Cette épargne peut prendre la forme de cotisations obligatoires. Les placements sont alors collectifs et constituent les fonds de pension. L’âge minimum de la retraite est fixé et les rentes sont calculées suivant le capital accumulé. En France, le Plan d’Épargne Retraite Populaire (le PERP) est un système facultatif par capitalisation et donne droit à une rente viagère le jour du départ à la retraite. La consommation d’une épargne individuelle constituée de façon totalement libre est également de la capitalisation. Dans ce dernier cas, l’épargnant fixe le montant de son épargne, choisit les investissements, dispose d’une liberté totale, mais assume le risque financier. C’est un système qui s’adapte facilement à la conjoncture économique puisqu’il est possible de diversifier les investissements par rapport aux secteurs économiques et au plan géographique.

Au plan macro-économique, le principe est au fond le même : tout système de retraite est un partage des richesses entre actifs et retraités, dont les modalités sont décidées par l’État dans le cas d’un régime obligatoire, par les particuliers dans le cas d’un régime libre. Quand la production de richesses diminue, les parts attribuées aux actifs comme aux retraités diminuent. Prétendre que la répartition offre plus de sécurité que la capitalisation est inexact : les retraites par répartition dans les pays d’Europe du sud ont été largement amputées par suite de la crise financière, et en France, la Mutuelle Retraite de la Fonction Publique a fait faillite, avec une perte importante pour les adhérents. De même, la capitalisation n’offre pas systématiquement des retraites plus élevées : tout dépend de la rentabilité des investissements réalisés. Le risque financier existe aussi : l’épargne financière individuelle peut conduire à des catastrophes – on ne s’improvise pas gestionnaire de fonds –, en 2010 le fonds de pension des fonctionnaires Préfon a dû être soutenu par des compagnies d’assurances pour ne pas faire faillite, et GROUPAMA s’est trouvé face à de grandes difficultés financières en 2011 par suite de l’abandon de créances sur la Grèce. Un capital bien géré est toutefois plus rentable à long terme quand il est investi en actions et en immobilier plutôt qu’en obligations.

Au plan économique, la répartition s’inscrit dans une politique plutôt keynésienne : on distribue du pouvoir d’achat pour favoriser la demande. La capitalisation est la démarche inverse : on augmente les investissements pour augmenter l’offre. On peut justifier le caractère obligatoire d’un régime (répartition ou capitalisation) par la nécessité de garantir à tout le monde des revenus pendant la retraite. On peut aussi s’inquiéter d’un monopole public, dont on ne voit pas pourquoi il fonctionnerait mieux qu’un monopole privé, et chercher l’efficacité économique par la concurrence et non par la contrainte.

L’économie n’étant pas une science exacte, les économistes ne sont d’accord entre eux sur aucun de des points précédents, et il est bien présomptueux de détecter le « meilleur » système, nécessairement à long terme. Une argumentation économique est donc insuffisante, et ce sont d’autres critères qui doivent guider le choix. Nous écartons les critères moraux, comme la solidarité intergénérationnelle, qui n’ont pas à être imposés par la loi, au profit de la défense des droits constitutionnels, ce qui écarte le système par répartition. Ce choix correspond à celui de l’intérêt général défini par la protection des droits constitutionnels dans un article précédent.

Dans mon essai Un projet social-libéral pour la France (Libréchange, 2017), je propose donc un système de retraite fondé sur la capitalisation. L’épargne destinée à financer la retraite est comptabilisée dans un compte retraite géré avec l’aide d’un conseiller en gestion de patrimoine et bénéficiant d’une fiscalité très souple. Cette capitalisation n’empêche pas l’investissement en emprunts d’État, ce qui revient à un système par répartition puisque les obligations possédées par les retraités sont remboursées par l’impôt. Des cotisations obligatoires assurent une retraite minimale à tous, et chacun peut l’augmenter par une épargne volontaire investie en toute liberté. Le départ en retraite est possible dès que la retraite minimale est acquise. Ces choix respectent au mieux les droits constitutionnels, et préservent à la fois la sécurité et la liberté de chacun.