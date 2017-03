Révolte électorale en faveur de 300 milliards de remboursement bancaire

Après plus d’un mois de tergiversations, de gesticulations et de crises de nerf, le comité politique des Républicains a décidé de soutenir François Fillon à l’unanimité. Par peur de la défaite, ils ont choisi la honte et le déshonneur. Ils auront donc la honte, le déshonneur ET une splendide défaite. Pourquoi une splendide défaite ? Pour cinq grandes raisons. 1°) Parce que le ridicule tue : ce qui était moralement indéfendable n’a aucune raison d’apparaître ensuitre politiquement défendable. 2°) Parce ce que nombre d’électeurs en ont marre de l’incompétence, de l’autisme et du népotisme. 3°) Les centristes, les Juppéistes, les gaullistes sociaux et les républicains de progrès qui sont partis ne reviendront pas. 4°) Parce que l’équipe Fillon a refusé de modifier un programme anxiogène, récessif, sans un mot concernant les banques arnaqueuses et la haute finance dérégulée. 5°) Parce qu’un explosif scandale bancaire de 300 milliards va leur éclater à la figure sous peu.

La campagne présidentielle a été complètement squattée par les affaires judiciaires. Résultat, très peu de débats sur les programmes et ceux qui ont eu lieu étaient souvent superficiels. De nombreux points très importants ont été occultés. La représentation des usagers au sein du Conseil d’Administration des services publics ? La réforme de l’idiote taxe « Tobin » (pour ne taxer que les flux spéculatifs) ? L’amendement de la crétine loi « Neïertz » (ayant confisqué le service public bancaire au profit des CDI et des riches) ? Le vital financement de la recherche (dont le budget a été divisé par deux) ? Les 150.000 jeunes sortant du système chaque année sans aucun diplôme ? La coûteuse et indispensable réinsertion médicale et sociale des drogués (dont le nombre a doublé) ? La moitié du matériel militaire HS par manque de pièces (et la France sans porte avion pendant 18 mois) ? La réforme française et universelle du Coran (seul moyen de mettre fin au terrorisme) ? Le remboursement bancaire des 300 milliards d’intérêts variables abusifs (les fameux prêts toxiques aux communes) ? Etc. Pour ces sujets et bien d’autres, c’est le silence complet.

Cet incroyable médiocrité de la campagne et l’autisme pratiqué par les partis obligent les citoyens à rechercher des solutions hors d’un système vermoulu, inefficace et favorisant l’amoralité. Certes, l’actuelle redistribution des cartes électorales semble sanctionner notre décevante caste politicienne. Mais les citoyens doivent trouver le moyen de s’organiser, avec un minimum de structures, de cohésion et de plans médias pour pouvoir percer l’omerta politicienne. Il serait d’ailleurs intéressant de connaître les raisons secrètes expliquant la bizarre hostilité des partis à certains débats, notamment sur la restauration de dizaines de milliards de remboursement bancaire ordonné à trois reprises par la justice au profit des communes spoliées.

La colère publique est arrivée à son comble. Le 8 Mars 2017 a donc sonné le clairon de la révolte populaire contre une caste décriée qui s’est parfois empiffrée sans vergogne. L’objectif majoritaire est qu’aucun des partis parlementaires jugés coupables d’aveuglement et de lâcheté ne soit présent au second tour.

Certes, il était trop tard pour choisir sereinement un nouveau candidat à la présidentielle. Des élus locaux ont décidé de manifester leur mauvaise humeur envers les partis défaillants en bloquant les signatures. Cependant, l’envoi de centaines de formulaires hachurés aurait été mieux perçu. Mais des formulaires remplis au profit d’un candidat symbolique anti « banksters & co » aurait été encore plus rentable politiquement.

La révolte et la mobilisation citoyenne demeure donc indispensable pour briser le silence. Une stratégie de mobilisation « transversale » cherchera une fructueuse collaboration entre des usagers, des fonctionnaires, des banquiers et des élus, en contournant les oppositions d’intérêts. La victoire de la révolte dépendra de cette originale et délicate alchimie. Les associations de défense des usagers vis-à-vis de l’administration, des impôts, des banques, etc., ont un grand rôle à jouer.

Nous devons prouver aux banquiers qu’ils seront gagnants en acceptant un accord amiable pour rembourser les intérêts abusifs aux communes. 1°) Par l’obtention d’un crédit spécial banque de France sur 20 ans. 2°) Par la gestion de l’ensemble des remboursements virés dans leurs succursales. 3°) Par le statut de banques privilégiées pour tous les futurs projets de développements locaux et nationaux. Le meilleur moyen de favoriser ce basculement constructif est de permettre aux banquiers (intéressés par un accord amiable) de participer directement à nos travaux.

Nous devons motiver aussi l’administration pour nous aider à faire avancer cette action nationale en remboursement, car cela représentera plus de budget de fonctionnement pour un meilleur confort de travail, depuis les crèches jusqu’aux hôpitaux, en passant par les centres éducatifs jusqu’aux centres sportifs, de prévention ou de retraite, etc. Car si la droite arrive au pouvoir et décide de licencier 500.000 fonctionnaires et de couper dans les budgets, les services administratifs locaux seront bien contents de bénéficier de ces remboursements bancaires pour boucler les fins de mois.

Nous devons (re)motiver les élus locaux de tous bords qui enragent d’avoir été trompés par le gouvernement Hollande et le Parlement. (vote du Sénat le 23-04-13 et de l’Assemblée Nationale le 24-08-14, annulant 18 milliards de remboursement pour 270 communes, bloquant de facto 300 milliards pour des milliers d’autres communes). Ce qu’une démentielle loi scélérate rétroactive a bloqué, une autre loi peut le débloquer. Encore faut-il que les élus locaux en question comprennent que l’action électorale est maintenant devenue in-dis-pen-sable . La création d’une association électorale spécifique en vue de l’action en remboursement bancaire sera donc complémentaire à l’action civile déjà engagée auprès de la cour européenne de justice.

Nous devons mobiliser les électeurs , tous les électeurs sans exception, de droite comme de gauche, membres ou non de partis. Car ce dossier est très grave et n’est en rien politicien. Il est effectivement aberrant que les contribuables payent plus de 300 milliards d’intérêts illégitimes à des banques arnaqueuses, alors que la justice a décidé à plusieurs reprises que ces intérêts excessifs devaient cesser et que les sommes déjà versées aux banques devaient être remboursées.

L’ensemble des candidats vous ont parlé de 40 à 70 milliards de promesses d’investissement pour relancer l’économie. Mais qui payera ? Les contribuables. Alors que les 18 à 300 milliards seront payés par les banques indélicates. Certaines d’entre elles ont déjà été condamnées les 8 février 2013 et 7 mars 2014, TGI Nanterre ; le 25 Juin 2014,TGI de Paris) avec le clair soutien du Conseil Constitutionnel (le 29 décembre 2013).

La France en a assez des querelles politiciennes, du népotisme, de l’étroitesse de vue et de l’échec dans quasi tous les domaines que notre élite a géré. Cessons d’être gaulois. Unissons-nous afin qu’une loi trans-partis soit votée au parlement pour rétablir les décisions de justice.

Face à l’éclatement des partis impuissants, proposons l’union trans-partis des citoyens sur chacun des autres dossiers vitaux à traiter. Cela s’appelle faire de la politique autrement.

La France a besoin d’unité, d’ordre, de probité, d’efficacité et d’une grande vision sur notre Monde et sur l’avenir de nos enfants. Contactez vite vos amis et vos élus sur le web (ou autour d’une pizza) pour débattre de tout les thèmes occultés. A+ Cordialement.