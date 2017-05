Richard Ferrand, comme les autres ?

@Fergus

Hollande et sa villa sur Mougins estimé à 800.000 € !!!! 130 m² ? A pisser de rire quand on connait la région. Et maintenant Macron qui veut nous faire croire que son patrimoine est de l’ordre de 300.000 € alors qu’il a gagné des revenus de plus de 3.000.000 €. Allons, Cahuzac est tombé car c’était un vrai con et que les sommes étaient vraiment trop grosses.. Trahi par sa femme et avec laquelle il se disputait les fonds dissimulés.





Les autres participent TOUS du même type de comportement : Corbière et Garido qui vivent dans un appartement au prix d’un loyer dérisoire, des revenus d’avocat, de prof et de politique élu, ... TOUS ont des privilèges. Chevènement même, vous vous rendez compte, les plus ... à cheval sur les principes traînent des casseroles, ...





Je parle même pas des frais de représentation détournés, des frais privés passés sous les frais pro, des petits services rendus par ceux qui attendent d’autres services en retour. Des POS inexplicable, des choix de société dans les AO étonnnats, enfin ....





Ce sont seulement les plus cons qui se font prendre. Si vous avez lu les déclarations de patrimoines, vous aurez remarqué que « bien heureusement » les avoirs des enfants MINEURS ne sont pas à déclarer. On comprend mieux pourquoi Fillon et d’autres font péter le plafond des comptes épargnes de leur enfants.