Scandaleux : Emmanuel Macron, Grégory Villemin, Michel Aubier

Le vol est un art pour certains politiques pour d’autres c’est un devoir Le Panda La politique à plus au moins court terme, enfonce les pauvres et enchérit les beaux parleurs Le Panda

En dehors de Charles de Gaulle tous les présidents de la République en France ont grugé le peuple. Allant de la droite à la gauche. Leurs biographies.

Nous sommes dans un carcan de révolutions et pas d’une seule qui se profile à l’horizon. Ne pas se rendre aux urnes, cela correspond à sonner le glas de toutes nos libertés. Vaste dilemme que de commémorer les pages des souvenirs. Les dettes de chaque entreprise en dehors de celles du CAC 40 vont payer, un tribu plus lourd que le Dernier des Mohicans. Une preuve le salaire de 7 millions d’euros du PDG de Renault. Ainsi nous comprendront mieux la venue de la Première Ministre anglaise à Paris le 13 juin 2017. Contexte terroriste très évasif, réalité de la mainmise de Macron et son équipe sur l’Europe une évidence.

La Première ministre britannique dans les négociations du Brexit gravement affaiblie après les élections générales. Le Président français profite de sa victoire aux élections législatives et d'une immense majorité parlementaire dont Theresa May rêve, explique le Financial Times. Ne pas en douter nous allons assister, à une modification conséquente de notre Constitution.

Le président actuel, avec la main mise sur l’Assemblée, n’aura plus besoin de légiférer par ordonnances ? Sans perdre de vue qu’il n’aura aucun scrupule à se débarrasser en la circonstance de Bayrou, la preuve ! Recadrage concerté. Le coup de téléphone du ministre à Radio France pour protester contre l'enquête de journalistes sur le MoDem n'est pas passé. Le recadrage d'Édouard Philippe n'a rien d'improvisé. L'avertissement concerté avec l'Élysée : Emmanuel Macron était, au courant. Il l'a même approuvé, confie un ministre. Edouard Philippe s'attendait depuis plusieurs jours à être interrogé sur Bayrou. Cette fameuse histoire de pression sur France Inter. Important de lui rappeler qu'il doit accepter les règles de collectif et, surtout : une règle constitutionnelle en France. Il y a un Premier ministre, mais pas de vice-Premier ministre, explique l'entourage du président "jupitérien ». L'indépendance d'esprit, de parole de François Bayrou posera problème à terme. Avec Bayrou, il y aura toujours des clashs. Il a un tel ego ! Une telle envie d'exister ! Ça ne peut que mal finir, dixit un ancien socialiste, membre de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Les proches du Premier ministre temporisent, jurant : qu'il n'y a pas l'ombre d'une interrogation sur sa présence au gouvernement : le son de cloche n'est pas le même à l’Elysée. Emmanuel Macron "réfléchit à un plan B" où François Bayrou devienne encombrant.

Il se représentera dans cinq ans, modifier le nombre de quinquennats ? A son âge, il n’hésitera pas à faire avaliser un triple quinquennat. Ayant déjà donné des opinions sur sa façon de diriger la France, il subsistera non pas une mais plus de dix raisons de fomenter une révolution, les responsables : les électeurs absents. Recomposition par Emmanuel Macron avec les législatives sans proportionnelle : quels pièges ! Réduction des députés troisième temps. Valse politique : emporter un système partisan. Campagne présidentielle d'En marche ! Actes à droite, à gauche, nomination du Républicain Édouard Philippe Premier ministre, telle la réforme institutionnelle. A la mode Macron ?

En cas de victoire d'Emmanuel Macron, lors du second tour, il ne sera pas demandé aux candidats, sous l'étiquette "majorité présidentielle" aux législatives, de quitter leur formation politique d'origine. L’intéressé l'a confirmé lui-même. Revenant sur sa position initiale et celle exigée par le Parti Socialiste. Dans la mesure où Macron n’arrive à modifier la Constitution par rapport à l’article 6, utiliser le même système que celui que Poutine à fait en Russie, avec Medvedev. En ayant parlé, cela ne semble pas faire aller les citoyens aux urnes. Presque à en pleurer de rage, de colère, pas de civisme, lire ce que j’en disais.

Les causes de la Révolution de 1789 sont à nouveau réunies : Injustices criantes accaparement du pouvoir par une caste de privilégiés, pas une mais au moins dix raisons à nouveau de voir fleurir une Révolte.

La hausse des prix, la misère en travaillant ou à la retraite. Utile de lire PDF1 et PDF2 constaté, la lutte menée par des écrits, les valeurs servent sans contexte le travail, la santé, la base de nos libertés. Lorsque l’on prêche pour la transparence. Le Président se targue d’avoir dépensé un SMIC par jour, haut et fort je vous ACCUSE de mentir. Je ne suis pas le seul !

En ce qui concerne le médecin s’étant parjuré : sur le Diesel : le pneumologue : Michel Aubier jugé pour faux témoignage sous serment au Sénat. Du jamais vu en médecine sauf « L’affaire du Sang Contaminé » Voir Le Médiator. Libération et le Canard enchaîné ont révélé en mars 2016 que Michel Aubier, qui minimisait systématiquement dans les médias les effets du diesel sur la santé, en réalité payé depuis près de vingt ans par le pétrolier Total.

L’affaire du petit Grégory où des personnes seront encore entendues par les services de police. Combien de fois cet enfant sera assassiné ? Trente-deux ans après l'assassinat du petit Grégory. Trois personnes arrêtées, deux placées en détention. Un couple de septuagénaires se trouve parmi ces derniers. La justice ne cherche pas des coupables à tous prix ? D’autres personne seront également entendue sans autre précision en l’instant.

Débâcles de la « justice en France » s’instaure de pleins faits. 32 années après la disparition de cet enfant. Le mal de vivre, l’incompréhension s’installent dans le village où ils ont toujours vécu. Il semble déjà impossible de garder le souvenir durant quelques mois, alors là ? Leurs avocats se sont exprimés à priori aucune preuve technique ne justifie cette attitude, révolte ? Durant ce temps on nous masque l’essentiel !

Monsieur le président vous pouvez vous amuser à répondre au standard de l’Elysée. Il serait utile sans faire confusion, que vous donniez votre sentiment. Monsieur Jacques Chirac l’avait fait dans l’affaire « Outreau » fiasco judiciaire total. Dont fut tiré « Présumé Coupable ». Ce qui n’empêcha point le « Juge Burgaud » de gagner en grade. Malgré ses erreurs dont il ne fut pas le seul coupable. Tous ces morts dans ces sordides affaires. La justice n’a pas fait ce qu’il fallait. Monsieur le président, une mise en garde, avant que masse de faits tournent à la catastrophe. Un film avec Pierre Richard Le Jouet, humour. Une o euvre : Le Président d’Henri Verneuil : version intégrale en français. Vous feriez bien de le voir, ou de le regarder à nouveau. Vous êtes le garant des institutions de la France. Vous attendez quoi ? La réaction de Monsieur Bayrou ? Et, nous, nous constatons que vous faites marche arrière : sur la transparence des élus. Indéniable, que « Les copains d’abord » de Brassens, tous les migrants ne sombrent pas. Comme le dit Pierre Perret, en ce qui me concerne : moi j’aime « Lili »

Ne pas voter correspond à ne pas mettre une opposition de rigueur. C’est admettre, se rendre complices de ce qui figure comme le nez au milieu du visage, que les aveugles ne peuvent voire. Indéniablement, ils peuvent s’en servir pour sentir et nous les entendrons. Le plus grand leurre depuis 1958 est là. Ils sont nombreux ces leurres à ces stades. Si les anciens ne s’étaient pas battus dans le cadre des conflits mondiaux et sociaux. Nous sommes déjà morts. Les esclaves des nantis, tel le droit au respect de vivre disparu, alors partir dans la dignité.

Patrick Juan