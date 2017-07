Simone Veil, une Européenne inclassable.

@Vraidrapo, bonjour,







Cela est vrai... Mais mettons-nous un instant à sa place : elle a souffert dans sa jeunesse et dans sa chair de la Shoa... Et pardonnons-lui ce « léger » sectarisme.





C’était une Grande Dame. L’air doux et tendre, le coeur et le sourire sans fausseté, mais la main de fer, et parfois, la colère bienvenue.