Soutien minimum pour majorité absolue

Winston Churchill avait déclaré après la bataille d’Angleterre :

« never was so much

owed by so many

to so few »

(jamais une telle dette n’aura été contractée par un si grand nombre de gens envers si peu de personnes)

il parlait des pilotes de la RAF qui affrontaient la Luftwaffe au même moment.

Je sais, ça n’a rien à voir, mais cette citaion est revenue dans ma tête en lisant votre article.

Je ne sais pas pourquoi.