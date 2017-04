TERRORISME, que propose la bande des quatre ?

Le terrorisme s'étant invité pour les élections présidentielles, il est temps de faire le point sur ce que proposent les candidats pour assurer au maximum notre sécurité

Le sujet n'a pas été traité jusqu'à ce jour comme un des sujets principaux, on avait presque évacué la menace terroriste. Les arrestations récentes de deux personnes préparant des d'attentats, et l'attaque contre des policiers hier soir sur les Champs-Elysées ramènent ce sujet au premier plan, et dans les premières préoccupations des français et des politiques.

Qui propose quoi ?

J'ai pris bien sur les propositions des quatre candidats potentiellement éligibles.

MACRON

État d'urgence pas de position

Effectifs police et gendarmerie + 10.000

Places de prison +10.000

Durcir la législation sur les mineurs NON

Contrôler immigration quotas NON

Déchéance de nationalité binationaux NON

Rétablissement des peines plancher NON

En ce qui concerne la politique étrangère en rapport avec le terrorisme.

pas de position claire. Il est à craindre que Le DRIAN ministre de la défense actuelle, l'ayant rejoint, la politique de va-t-en guerre de HOLLANDE sera continuée.

FILLON

État d'urgence le renforcer

Effectifs police et gendarmerie + 10.000

Places de prison +10.000

Durcir la législation sur les mineurs OUI

Contrôler immigration, quotas OUI

Déchéance de nationalité binationaux OUI

Rétablissement des peines plancher OUI

En ce qui concerne la politique étrangère en rapport avec le terrorisme .

Alliance avec la Russie l'Iran,la Syrie pour combattre le terrorisme

MARINE LE PEN

État d'urgence pas de position à ce jour

Effectifs police et gendarmerie + 10.000

Durcir la législation sur les mineurs OUI

Places de prison + 40.000

Contrôler immigration quotas OUI

Déchéance de nationalité binationaux OUI

Rétablissement des peines plancher OUI

Mesures particulières du FN données comme en rapport avec la sécurité.

Fermetures de toutes les mosquées Salafistes, dissolution de l'UOIF

Expulsion des fichiers S binationaux

Expulsion des étrangers ayant commis des actes graves ou multi récidivistes.

Prisonniers binationaux doivent exécuter leur peine dans leur pays d'origine

Droit du sol, nationalité Française accordée à 18 ans après étude et suivant cahier judiciaire.

En ce qui concerne la politique étrangère en rapport avec le terrorisme.

Alliance avec la Russie l'Iran,la Syrie pour combattre le terrorisme

Sortie du commandement intégré de l'Otan, plus d'alignement systématique avec les états-unis

MELENCHON

État d'urgence En Sortir

Effectifs police et gendarmerie revenir à 2007

Durcir la législation sur les mineurs NON

Places de prison NON peines alternatives

Contrôler immigration quotas NON

Déchéance de nationalité binationaux NON

Rétablissement des peines plancher NON plutôt aménagement des peines

En ce qui concerne la politique étrangère en rapport avec le terrorisme.

Alliance avec la Russie pour combattre le terrorisme

Sortie de l'Otan, plus d'alignement systématique avec les états-unis

Les offres sont assez différentes suivant les candidats .

On trouve des positions fermes, ''tout sécuritaire'' à droite, et surtout chez Marine Le Pen qui prolonge son programme avec des mesures radicales contre le Salafisme qui pour elle est un vecteur de radicalisation important et donc a un rapport évident avec les actes terroristes.

A Gauche Mélenchon est plutôt dans un mélange Repression Prévention avec une nette préférence pour la prévention.

Quant à Macron, toujours le même souci avec lui, on reste dans le flou ou dans la contradiction quels ques soient les éléments de son Programme

Il demande à être élu, le programme pour lui n'est pas important, c'est la vision qui est essentielle. Mais il faudrait la connaître pour la partager.

Je ne parle pas du programme des candidats qui n'ont aucune chance, cela nous permettra d'éviter les fantaisistes comme Poutou qui même dans le domaine de la sécurité est en pleine irresponsabilité.

A chacun de juger, entre les propositions des quatre candidats, quelles sont les positions qu'il trouve les mieux adaptées à la situation que nous vivons. Ce n'est qu'un volet des programmes mais un volet important .

La sécurité est la préoccupation N° 1 des Français suivie de peu par les chômage.