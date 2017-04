Tout ce qui ne va pas avec François Fillon

@TOUSENSEMBLE OU L ECUREUIL ROUGE

La part de l’impot sur le revenu n’en finit pas de chuter. Par contre comme vous dites celle des impots locaux et fonciers, totalement ou presque déconnectés de la richesse et des revenus, devient démentielle, et contre productive.

Ce sont les endroits les plus sinistrés du territoire où l’on paye le plus d’impôts, et les endroits les plus riches, comme Neuilly sur seine, une vitrine de la richesse, où l’on paye le moins. Une réforme est indispensable, devant cette hérésie qui génère des effets pervers considérables, et nuit gravement à la cohésion d’un état qui n’a pas besoin de cela. Le plan de Macron n’est pas absurde.

Bien sûr les maires qui voient la menace d’un regard sur leur pouvoir de gérer l’impôt communal, comme des seigneurs d’un autre temps, montent au créneau.