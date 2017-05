Transformer le 7 mai en référendum contre Le Pen et le FN

Rassembler toute la gauche, rose, rouge, verte dans l'action et lors des législatives

J’ai tout d’abord pris position pour le vote blanc au deuxième tour afin de ne pas choisir entre la peste et le choléra, puis j’ai discuté avec beaucoup de personnes et notamment des citoyens de sensibilité de gauche qui exprimaient leur inquiétude devant un résultat incertain au deuxième tour et les risques encourus.

J’ai ensuite écouté les discours des deux « finalistes »…..

Le retour du vieux facho le premier mai et le discours de sa fille m'ont conduit à prendre la décision suivante : il faut écraser l'immonde et voter Macron pour se préparer aux lendemains difficiles certes mais pas bouchés car Macron n’est pas certain de disposer d’une majorité aux législatives.

Le texte de Filoche que je reproduis me convient bien :

« L'arrivée au pouvoir de nationalistes xénophobes conduirait à la montée de la violence et ferait courir le risque d'une situation de guerre civile. Entre les mains d’un parti d’extrême droite, autoritaire, les institutions de la Ve République peuvent s’avérer particulièrement dangereuses. L’article 16 de la Constitution pourrait être utilisé pour donner les pleins pouvoirs à cette présidente pour supprimer les libertés individuelles et collectives. Ses promesses sociales, comme à chaque fois avec l’extrême droite, seraient aussitôt oubliées.

Le 7 mai, le FN et sa candidate M. Le Pen sont une réelle menace à ne pas sous-estimer

Pour ces raisons, on ne peut s’abstenir ou voter blanc. Il faut donc mettre un bulletin Macron dans l'urne. Il n'y a pas d'autre moyen pour battre Le Pen au second tour. On ne peut laisser aux autres le soin de faire barrage au FN.

Le ralliement de Dupont-Aignan mais aussi celui d’une partie de l’électorat de François Fillon démontrent que l’issue de ce scrutin n’est pas garantie. En effet, la candidate du Front National peut facilement atteindre 40 % et donc plus que doubler le score de son père en 2002. Cette dynamique peut être encore plus importante. Lui faire échec n’est pas suffisant, il faut aussi réduire son pourcentage pour l’empêcher d’être la principale opposition à Emmanuel Macron.

La défaite de Le Pen laissera un peu plus de temps pour reconstruire la gauche.

Rassembler toutes les composantes de la gauche

Nous étions dans la rue le 1er mai pour défendre les revendications des jeunes, des salariés, des retraités. Nous appelons à mettre un bulletin Macron dans l’urne dimanche prochain, mais si Macron l’emporte, dès le 8 mai,nous serons dans la résistance à ses politiques néolibérales : reculs supplémentaires sur la protection sociale, les services publics, le droit du travail…

Il faut rassembler, unir en ce sens.

Le résultat du scrutin du 23 avril est cruel à double titre : il sanctionne le bilan désastreux du quinquennat et il sanctionne l’incapacité de la gauche à s’unir alors qu’elle aurait gagné la présidentielle.

Les leçons doivent être tirées de ces échecs. La gauche peut et doit s’unir pour une alternative, dès les élections législatives pour être une opposition efficace et sans concession.

Les électeurs et électrices de gauche souhaitent l’unité. Tous les courants de la gauche qui refusent une alliance parlementaire avec la droite « macroniste » doivent se retrouver autour de candidatures communes pour les élections législatives. Les militants et les dirigeants politiques ont une grande responsabilité pour favoriser cela. Nous serons de ce combat. »

On ne mange pas avec le diable, même avec une grande cuillère, on l’abat.

Le Pen battu, on s’occupe de Macron afin qu’une majorité de gauche, anti libérale puisse être élue…..

Si Mélenchon et Hamon avaient agi ensemble, on n’en serait pas là….

Si nous avons raté le premier tour des présidentielles, réussissons dans l’UNITE les prochaines échéances, législatives.

Jean-François Chalot