Tricheries de Macron et du MoDem ?

@Fergus

Bonsoir Fergus

Le plus cocasse est que cette affaire du Modem peut au contraire entraîner une plus large mobilisation pour les candidats LREM. Et cela au motif qu’avec une majorité absolue purement LREM - et ce sera sans doute le cas -, Macron et Philippe pourraient se passer des services des ministres et des députés Modem si l’affaire prenait de l’ampleur.

Je partage tout à fait ton point de vue, mais n’oublions pas que Macron et Philippe dans le cadre des députés du Modem la différence sera totalement conséquente en nombre de sièges et des demandes de Ministres à la porte que pour respecter la règle du départ. Mais attention il va arriver un moment ou le peuple de France ne va pas continuer à accepter ces types de situations. Nous nous trouvons dans un foirail pire que la ménagerie du Salon de l’Agriculture et des cirques, les fauves peuvent se lâcher.

Amicalement