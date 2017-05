Trump et Macron : pour les 1%, par les 1%

C’est une parodie d’élections riches-pauvres , Macron va être élu car il est soutenu par le veau d’or, ceux qui ont la finance les industries les médias et le pouvoir, ce sont ceux qui décident de la mise a la rue du petit peuple comme au moyen-age et ces gens la vont voter Macron, ils ne rateront jamais une occasion de s’empiffrer un peu plus , Le Pen est soutenue par les sans dents, les illettrés , la France du bas, les déshérités, les pauvres bougres RSA SMIC victimes de la mondialisation des amis a Macron, par les Français qui vivent un tourment perpétuel dans les 1000 cités de non droit nid de djihadistes et en plus ils ne vont pas voter pour la plupart trop dégoûtés par ce qui se passe et pensant que cela n’aura jamais de fin comme l’enfer de la Bible.

Il faudrait une véritable révolution en France, tant qu’il n’y aura pas la peur au ventre pour ces adorateurs du veau d’or, tant que leurs précieuses petites fortunes ne sera pas menacée rien ne bougera .....