Trump n’est pas le problème ! [1]

A propos des événements de Charlottesville et leurs conséquences dramatiques, on pourrait, peut-être, se poser la question du "pourquoi maintenant" ?... En effet la guerre de sécession est finie depuis le 09 mai 1865. La statue de Lee, objet des violences en question, aurait été "inaugurée" par son arrière-petite-fille en mai 1924. Evidemment ce n'est qu'après que John F. Kennedy fut assassiné, que Linden B. Johnson signa le "Civil Rights Act", le 2 juillet 1964, donc près de 100 ans après la fin de cette guerre (mais aussi 4 ans avant l'assassinat de Martin Luther King en 1968). Et il est vrai aussi que le drapeau sudiste a déjà provoqué des débats après la tuerie de Charleston en 2015 soit 150 ans après la fin de cette guerre (débats qui ne semblent pas avoir été clôturés d'une façon définitive jusqu'à présent, malgré qu'Obama eut déclaré, bien à propos d'ailleurs, selon moi, que ce drapeau aurait sa place dans un musée). Il faudrait aussi rappeler que le KKK a été fondé le 24 décembre 1865 et qu'il est toujours, aux dernières nouvelles, bien vivant .... même que Bill Clinton[2][3] a "justifié" une de ses "têtes" .... in illo tempore non suspecto (tu parles !).

Donald Trump est né le 14 juin 1946 et aura près de 75 ans à la fin de son premier mandat (si le problème de son assassinat ne se pose pas d'ici-là !). En tout cas, il semble bien problématique qu'une candidature à un second mandat, lui soit "accordée", automatiquement, par le Parti Républicain. Mais serait-ce parce que Trump est le problème à propos des réponses aux questions qui taraudent les USA depuis le 4 juillet 1776 ? Trump est-il le problème dans la décision de construire un mur entre les USA et le Mexique ? (Non, ce serait plutôt Bill Clinton[4] !). Trump est-il le problème dans les "Stratégies du Choc" appliquée depuis Mossadegh et Allende. (Non, ce serait plutôt Eisenhower en 53 et Nixon en 73). Trump est-il le problème dans le "traitement" des étrangers criminels en séjour illégal ? (Non, sous Obama ce sont 2.400.000 illégaux, criminels étrangers qui ont été expulsés en 8 ans, soit +/- 1.000/jour[5]). Trump est-il le problème dans le laxisme qui a permis à 20 pilotes de 737 d'entrer aux USA pour commettre les attentats 9/11 ? (Non ce serait "sans doute" Bush ?). Trump est-il un problème dans la question des nations indiennes ? (Non, ces problèmes sont activement en cours de règlement, depuis 1851). Trump est-il le problème dans l'intensification de la "lutte" contre les Talibans en Afghanistan. ? (Non car suivant Hillary Rodham - Clinton[6] ce sont les USA qui ont créé les Talibans sous Reagan)...Alors ?

Bien que Trump n'en reste pas moins un problème sur beaucoup d'autres questions, il semble bien qu'il ne soit pas à lui, tout seul, le problème qui mine "notre culture", mais seulement le symptôme de la maladie qui ronge "nos valeurs".

Malgré cela, si Trump n'est pas totalement partie aux problèmes cités ci-dessus il ne devrait quant même pas non plus être partie aux solutions comme il le prétend actuellement .... Car il vaudrait mieux que Trump reste un détail de l'histoire. Il ne faudra pas déboulonner sa statue ... Mais entre temps, que serait-ce vraiment le noeud du problème ? Toute notre culture judéo-chrétienne ? Notre complexe militaro-industriel ? Nos valeurs exceptionnelles ? Notre impérialisme avec sa cohorte de dérives capitalistes et néocolonialistes ? Notre hyper-néolibéralisme et ses cataclysmes économico-financiers et environnementaux ? Notre esclavagisme socio-culturel de nos goulags et ghettos ? Nos "Abou Graïb" et "Guantanamo" ? Nos génocides ?

Peut-être qu'il y aurait moins de problèmes si on n'était pas contraint de dire oui au choléra parce qu'on n'est pas libre de dire non à la peste. En fait quand on a l'impression qu'il n'y a plus de solution c'est sans doute parce que le problème est mal posé. Dans cette logique, Trump ne serait pas le problème !