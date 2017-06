Tsunami ou vaguelette sur mer d’huile ?

Macron c’est l’iceberg ou se sont fracassé telle Titanic les autres partis politique , le PS et les LR fiers de leur arrogance de leur suffisance acquises au cours des décennies a vider la France de sa substance ont plus dérouillé que les autres et cela me comble d’aise car ils le méritent, quand au FN il a eut sa chance d’être au second tour car ceux qui soutiennent Macron dans l’ombre l’ont décidé le FN était l’adversaire idéal contre EM car tous les autres couilles molles syndicats en tete allaient tel les moutons de Panurge faire le grand saut républicain et veauter par défaut pour celui qui allait les piétiner ....

Maintenant il faudra voir combien de temps l’iceberg Macron va mettre pour fondre .....