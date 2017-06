Un Macron très sucré

L’écologie est un « hygiénisme » biologisant de bienveillance .... peur de la mort non symboliquement résolue (on éloigne les morts de la ville, de la vie, ils finissent en fumée...)



Le « végan » est un bonbon de bobo bienveillant, comme la dénonciation de la corrida, plus de lien symbolique avec l’animal (le paysan a gardé un peu ce lien, il peut tuer un poulet car il l’a élevé, don/contre-don ... comme l’indien pouvait tuer le bison, qui était de « son peuple »). Ce reste créé par l’absence de lien avec la nature fait la culpabilisation du bobo écolo, et sa peur de la mort.



Toute la féminisation bienveillante de la société, principe de précaution, peu du nucléaire, de la pollution etc ... sont les bandelette ceinture de sécurité de la momie bobo sucrée



Et Macron est l’idole (au sens de Nietzsche), un opium du people pour « y croire », croire ce qu’on veut croire, un oui au oui du béni oui oui