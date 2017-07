Une Immortelle Nous a Quittés

Viva La Vie Pour Vous Madame introduction de Lelouch Ode à La joie il vous revient de plein droit Poème de Friedrich Von Schiller

Les pages de l’histoire parlent. Personne n’a porté les valeurs de la France pour le devenir des femmes, des enfants, des hommes de toutes nationalités. Avec humilité, je m’incline avec le respect dû à votre départ soyons nombreux. Dans tous les sens des termes, à percevoir votre mérite, votre courage, vos luttes, etc. Véritables valeurs seules les femmes de votre trempe savent passer les frontières. Madame Veil, vous m’avez marqué comme aucun chef d’Etat, celui duquel je vous sens la plus proche : Mandela. Le Panthéon est pour Vous !

M. Macron se doit d’agir : Vous avez avec Vous Madame : le Peuple de France ! Puis du Monde

Temps gris sur Paris et triste journée… Simone Veil s’en est allée, à quelques jours de son 90ème anniversaire. Rescapée des camps de la mort, elle incarnait pour les Français LA mémoire de la Shoah. « Il n'y a, face au passé, qu'une attitude qui vaille : la lucidité. Ma conviction est que toute nation sort renforcée de l'examen serein de son passé. » Simone Veil, matricule 78.651, stigmate indélébile tatoué sur le bras à Auschwitz, Simone Veil, la rescapée devenue, en réaction, une européenne convaincue. « Si je m'engage aussi pleinement sur la question de l'Europe, c'est pour tirer la leçon de mon passé et en pensant à l'avenir de la France. » Simone Veil, la féministe aussi. Évidemment. D’elle, l’on retiendra le fameux discours du 26 novembre 1974, prononcé devant l'Assemblée nationale où elle défendait la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, sous les quolibets, certains venus de son propre camp. Ceux qui l’ont, alors, conspué ne resteront pas dans l’histoire, elle si. Elle qui plaidait, par ailleurs, pour qu’il y ait davantage de femmes dans la vie politique. « Vouloir nous éjecter du système, ne plus nous y accepter, c'est une perte pour la société. C'est en politique que c'est le plus important ». Simone Veil ou les combats d’une vie. Tous toujours d’actualité. Mais qui aujourd’hui pour les mener avec autant de pugnacité, de classe et d’humanité !?

Simone Veil, combien sont ceux, surtout celles qui comprendront ce que vous avez fait apportée à la France véhiculant la libéralisation des femmes toutes nationalités confondues ?

Simone Veil drôle de personnage une femme bien au-dessus du lot, par ses souffrances, ses batailles, le respect du fait à pouvoir disposer par son féminisme de la liberté d’être elle.

Simone Veil, née Jacob le 13 juillet 1927 à Nice et morte le 30 juin 2017 à Paris (7e arrondissement), est une femme politique française.

Rescapée de la Shoah, elle entre dans la magistrature comme haute fonctionnaire jusqu'à sa nomination comme ministre de la Santé, en mai 1974. À ce poste, elle fait notamment adopter la « loi Veil », promulguée le 17 janvier 1975, qui dépénalise [] le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse.

De 1979 à 1982, elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élue au suffrage universel. Elle est ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, et « numéro deux » dans le gouvernement Édouard Balladur, puis siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007. Élue à l'Académie française le 20 novembre 2008, elle y est reçue solennellement le 18 mars 2010 par Jean d'Ormesson .

« Sources diverses France et Monde »

Une pétition est lancée pour que Simone Veil rentre au Panthéon ici .

C'est un jour qui marquera à jamais l'histoire de France. Le 26 novembre 1974, Simone Veil, décédée ce vendredi matin, alors ministre de la Santé défend avec courage et détermination la légalisation de l'avortement, face à une assemblée d'hommes hostiles à ce qui deviendra la loi Veil, le 17 janvier 1975. Les cheveux tirés dans un chignon austère, Simone Veil, ministre de la Santé, fait face, digne, déterminée, sûre du bien fondée de SA loi...

Elle n'était pas arrivée là par hasard. Giscard avait annoncé durant la campagne présidentielle son intention de dépénaliser l’avortement. La rédaction du texte a lieu à l’Elysée. « Il aurait dû être présenté par Jean Lecanuet Ministre de l’Intérieur, mais il appartenait à une famille politique hostile au texte : cela l’aurait placé dans une position difficile, explique Giscard. Nous aurions pu le confier à la secrétaire d’Etat à la condition féminine, Françoise Giroud, mais elle venait de l’opposition. Je me suis donc tourné vers la ministre de la Santé, Simone Veil », explique l'ancien président de la République.

Trois jours et deux nuits de débats

Celle-ci sera donc chargée de faire adopter par le Parlement le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le débat qui dura trois jours et deux nuits.

« Pendant le débat, Simone Veil a fait front à une marée d’hostilités qu’il était très difficile de contenir, poursuit l’ex-président. Elle n’avait pas l’expérience du débat parlementaire, mais l’image de dignité et de courage qu’elle a donnée a contribué à l’acceptation de la loi. »

« Une partie de l’opinion, très minoritaire, mais d’une efficacité redoutable, s’est déchaînée, racontera-t-elle en 2007 dans ses mémoires, « Une vie ». J’ai reçu des milliers de lettres au contenu souvent abominable, inouï.

Pour l’essentiel, ce courrier émanait d’une extrême droite catholique et antisémite dont j’avais peine à imaginer que, trente ans après la fin de la guerre, elle demeure aussi active et présente dans le pays. » A l'Assemblée ce ne sera pas mieux. Devant un Palais Bourbon qui ne compte alors que 9 femmes pour 490 députés, la ministre mène le combat dignement pour faire passer son texte. « Digne », cela n'aura pas été l'attitude de plusieurs hommes politiques. Les députés de droite René Feït et Emmanuel Hamel diffusent ainsi dans l'hémicycle, à tour de rôle, les battements d'un cœur de fœtus. Le premier affirme que, si le projet était adopté, « il ferait chaque année deux fois plus de victimes que la bombe d'Hiroshima ». Hector Rolland reproche à Simone Veil, rescapée des camps de la mort, « le choix d'un génocide ». Jean-Marie Daillet évoque les embryons « jetés au four crématoire ». Jacques Médecin parle lui de « barbarie organisée et couverte par la loi comme elle le fut par les nazis ». Un comble pour une rescapée de la Shoah...

Un discours historique

Extraits du discours de Simone Veil à la tribune de l’Assemblée nationale le 26 novembre 1974 : « Monsieur le président, mesdames, messieurs, si j’interviens aujourd’hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non-parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l’avortement, croyez bien que c’est avec un profond sentiment d’humilité devant la difficulté du problème, comme devant l’ampleur des résonances qu’il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c’est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l’ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de « mettre fin à une situation de désordre et d’injustice et d’apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. « Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme. Je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes (applaudissements). C’est toujours un drame et cela restera toujours un drame. »

La loi Veil a évolué depuis 1974

Simone Veil ne vacille pas. Elle ne se bat pas pour elle mais pour toutes les femmes pour qui l'avortement est devenu un enfer. Elles sont alors 300 000 femmes à avorter clandestinement, chaque année, « coupables de meurtre », selon la loi de 1920 et risquant la prison. La loi Veil a signifié la fin de la clandestinité et des « faiseuses d'anges ». La loi Veil, acquise de haute lutte, n'a depuis cessé d'être peaufinée par d'autres textes, en fonction de l'évolution de la société.

La loi de 1982 introduit ainsi le remboursement, celle de 1993 crée un délit d'entrave à l'IVG, celle de 2001 a porté le délai légal de dix à douze semaines de grossesse et autorisé les médecins libéraux à réaliser des IVG médicamenteuses. Des médecins qui toutefois peuvent refuser de le faire en opposant leur clause de conscience. Cette année encore, la loi sur l'égalité hommes-femmes a supprimé la notion de « situation de détresse » pour justifier une demande d'avortement. L'énoncé est désormais bien différent puisqu'un avortement peut être réclamé si « la femme enceinte, ne veut pas poursuivre une grossesse », sans besoin d'autre précision. En 2012, près de 220 000 IVG ont été réalisées en France. Un chiffre stable jusqu'alors qui a légèrement augmenté, en 2013, d'environ 4 %.

Son plus grand exposé Ici

Simone Veil franchit de multiples étapes incroyables pour le commun des mortels que nous sommes tous, découvrez diverses de ses actions Ici

Divers Thèmes encore Ici

Discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'interruption volontaire de la grossesse, présenté en Conseil des ministres à partir du 26 novembre 1974 par Simone VEIL, ministre de la Santé. Edgar Faure, président de l'Assemblée Nationale, annonce l'ordre du jour de la séance. Discours intégral de Henry Berger, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, rapporteur du projet. Extrait du discours de Simone VEIL : le projet de loi propose une profonde modification de la législation sur l'avortement car on ne peut empêcher les avortements clandestins.

Le Vrai Débat Ici

L'ancienne ministre et rescapée de la Shoah Simone Veil est décédée

Le jour où Simone Veil défendit l'IVG devant une assemblée d'hommes

Pourquoi les femmes sont si peu nombreuses au Panthéon

L'association féministe Politiqu'elles a lancé une pétition pour l'inhumation de Simone Veil, affirmant que « pour sa vie et son parcours de survivante de la Shoah, d'avocate pour les Droits des femmes et d'européenne [elle] mérite le Panthéon ». Cette pétition a été signée par plus de 75.000 internautes sur le site change.org, soutenue par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, la comédienne espagnole Rossy de Palma. Ici 93% de la France un devoir.

A ne pas en douter Ici

Simone Veil est assurément l'une des femmes qui a le plus impacté l'Histoire de France de manière positive au XXème siècle, et ses actions bienfaitrices ont encore des échos aujourd'hui.

Aussi, Simone Veil est assurément la femme la plus digne de figurer au Panthéon », soutient une autre pétition sur change.org, signée par plus de 50.000 internautes. Ces deux pétitions sont adressées au chef de l'Etat Emmanuel Macron.

Le président du MoDem François Bayrou, envers qui elle avait été très critique lors de la présidentielle de 2007, lui préférant Nicolas Sarkozy, a également lancé un vibrant plaidoyer pour l'entrée au Panthéon de Simone Veil.

« Il ne s'agit pas ici de relations personnelles, de l'affection ou des regrets que l'on porte à l'égard d'un être », a-t-il expliqué.

« Il ne s'agit même pas de cet être lui-même, avec ce qu'il a de grand et de relatif. Il s'agit d'un pays, et de son identification à une personnalité et un combat ».

Après une évocation des principales étapes de la vie de Simone Veil, François Bayrou estime que « si l'on y réfléchit, tout cela, la Shoah, le dépassement de la haine, l'Europe, la société plus juste pour les femmes, tout cela a été le tissu même de la France, de sa marche en avant, de ce qu'elle a vécu de meilleur depuis la Libération. « C'est donc tout cela, qui est grand, nécessaire et juste pour la France, qui entrera avec Simone Veil au Panthéon, porté par la Patrie reconnaissante ».

J’adresse à tous vos proches à la France Madame, le reflet de votre courage, condoléances à une vie.

Le Panda

Patrick Juan