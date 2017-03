Une politique propre, un débat démocratique ?

Apprendre à balayer devant sa porte, empêche la boue de rentrer dans le désert !

Bruno Le Roux convoqué par Bernard Cazeneuve pour avoir employé ses filles comme collaboratrices parlementaires à de multiples reprises. Ses filles ont cumulé chacune 14 et 10 CDD, effectués pendant les vacances scolaires, entre 2009 et 2016, révèle l'émission "Quotidien".

Est-il possible d'être collaborateur parlementaire et lycéen ? Oui, selon Bruno Le Roux. L'émission "Quotidien" a révélé : l'actuel ministre de l'Intérieur a embauché ses deux filles à l'Assemblée nationale à partir de leur 16 ans, pendant les vacances scolaires entre 2009 et 2016. Au total, les deux filles de l'ancien député auraient cumulé chacune 14 et 10 CDD. Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve, a annoncé qu'il allait recevoir Bruno Le Roux.

"Bien entendu, j’ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence", a répondu Bruno Le Roux à "Quotidien" en marge d’un déplacement dans le Gard le 10 mars. Ses deux filles, aujourd'hui âgées de 23 et 20 ans, ont bénéficié de contrats à l'Assemblée nationale tout au long de leur cursus au lycée et pendant leurs études supérieures. Sources « Quotidien »

Les candidats n’étaient pas au courant. Toutefois certains états-majors ont réagi. Il est hors de question de comparer la position de Bruno Le Roux, avec les affaires Fillon.

Une justice à plusieurs vitesses ? Pourtant il est Ministre de l’Intérieur, mais 55000€ ! Un parlementaire sur 5 minimum, procède de la même manière ce sont des crédits collaborateurs.

Une élection présidentielle à mourir de rire !

Les cinq prochaines années seront décisives pour la France et on nous propose une brochette de onze clowns poudrés ou corrompus, aux idées essayées et appliquées avec application depuis 40 ans avec un empilement épique de misère et d'échecs.

C’est acté : le peuple français, apparemment fan de ballon rond, s’est donc trouvé onze champions pour trotter en formation dans la prochaine élection présidentielle. Vu l’état du pays, il fallait au moins ça et dans ce cadre, le terme de « champions » n’est vraiment pas usurpé.

Oui, je sais que certains, objecteront avec force la dernière petite phrase de François Hollande, qui serait toujours, selon des rumeurs insistantes, l’actuel président français, et qui a déclaré : « très probablement à la suite d’un de ses dîners beaucoup trop arrosés, que, je cite en substance, la France pète la forme après son passage ».

Alors ce débat ?

Un marathon de trois heures trente. A un mois du premier tour, les cinq candidats à l'élection présidentielle en tête dans les sondages se sont affrontés, lundi 20 mars, au cours d'un long débat sur TF1. Un exercice inédit qui a réservé son lot de piques et de phrases chocs. France info résume ce qu'il faut retenir de ce premier débat présidentiel entre François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.

Que nous voulions ou pas, il est indéniable que TF1 n’a plus de contrôle. Aucune dignité, les mots représentent une valeur certaine.

Ce n’est pas de l’époque d’Anne Saint Clair, de PPDA, de Claire Chazal voire, un ténor plein d’humours Georges de Caunes père etc. Que ces derniers n’auraient pas dénoncés un pugilat.

A l’image d’une équipe sportive qui mouille réellement leur maillot. De plus quand cette équipe possède un petit budget, puis joue en amateur, contre de réels professionnels. La compétition dans laquelle elle se trouve engagé remporte la palme à l’applaudimètre dans le cœur de chacun. Souvenons-nous de l’US Quevilly, j’y étais, un régal, jusqu’à Paris.

En la circonstance nous observons tout le contraire, messieurs, vous n’êtes pas dignes de nos écoutes. La claque que vous donnent BFMTV et Cnews, ces deux chaines qui le mardi 4 avril 2017, réunit les 11 candidats. France 2 procède de la même sorte tous présents les 11 ! Le 20 avril ! Le sens de la démocratie, de pouvoir faire valoir ses opinions que l’on soit David ou Goliath.

La riposte du CSA il ne faut pas en attendre, elle représente ce que l’INSEE livre comme % sur tel ou tel conception. D’autres se posent des questions :

Les autres candidats peuvent-ils assigner un média ayant pignon sur rue, audible par des millions de personnes, lorsque sans motif ils sont rejetés ? Surprenant mais réelle question de droit ou pas ? Le droit de réponse ou des personnes présentes voire absentes sont directement ou pas misent en cause. Pouvoir user et utiliser le fait, pour que les lois soient identiques pour tous. Le découlement même que l’article 1er des Droits de l’Homme dont la France se targue. Où se trouvent tous les candidats ? Ou bien cherchez l’erreur !

Les présents : l’on sait dans quelle voiture ils sont arrivés, avec les leurs. TF1, a fait un ramdam publicitaire à outrance, pour appeler cela Le Grand Débat !

Ne soyons pas modestes, si la valeur républicaine avait habité, un seul de ces débitants, ce dernier aurait marqué des points en quittant le plateau.

Les proches présents, afin de les rassurer, une erreur possible de diction dans la langue de Molière. Ce qui n’empêche de constater, le débat fait polémique, dans les médias.

Réunion, la presse traditionnelle, les divers forums se feront un régal non dissimulé de distiller, d’analyser, les réactions émotives, sensoriels de chacun ! Bon rapport qualité prix ?

Pourquoi ne pas avoir donné à chaque candidat, face aux publics électeurs, 1 heure ou 2, face à la France. Y compris si le débat était mené par des professionnels de la communication. Chacun ai agi comme Dupont Aignan. Il a eu le courage de quitter le plateau de TF1. Il ne sera pas le président de 2017, la leçon est à retenir. La question comment sont-ils ? Celui qui gagnera, pourra tenir ses engagements ?

Le président de la République, ne pourra regarder, la Cour des Miraculés aux baguettes. Fonction oblige. Il ne peut pas, il a du travail. Le président de la République reçoit le Premier ministre japonais Shinzo Abe ce lundi soir pour un dîner officiel, ce qui l'empêchera de regarder en intégralité le premier débat pré-premier tour sur TF1.

Après avoir séché les débats de la primaire à gauche , François Hollande récidive. Le chef de l'Etat ne regardera pas ce lundi soir l'intégralité du premier débat télévisé de l'élection présidentielle. Il participera en effet à un dîner officiel avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, à l'heure de cette confrontation inédite. Sources L’express

Zut, alors il ne pourra pas dire : « Moi Président » Juste avant il parlait tout seul face : « Vous allez voir en forme de films : « Le Bon, la Brute, le Truand, le grand Fauve, le Lâche, le Traitre ».

A moins de bonnes ombres japonaises, à vous le compteur du temps, ce n’est pas ainsi que le résultat annuel sera de 3% par rapport au P.I.B.

Surprise le 1er à parler fut Fillon : François Fillon a immédiatement tancé l’organisation de ce premier débat, où les six candidats les plus modestes sont absents. "On est onze candidats à l’élection présidentielle, il y en a cinq ici, ça pose une question démocratique", a posé le candidat Les Républicains en préambule de son intervention.

Ensuite chacun des camps ont trouvés leur candidat vainqueur, nous en reparlerons.

Le Panda