Valls ou Mélenchon : quand nous chanterons le temps des cerises

Souffrance, inégalités, pauvreté, la secousse mondiale approche. Jésus sera-t-il des nôtres ? Pendant ce temps, Valls, le sarkozyste, croit dur comme fer qu’il sera le Messie des Français, en 2017 ! Mais Mélenchon touche de plus en plus le cœur des Français.

Alors que depuis 2000 ans, les exégètes continuent de s’interroger sur la déité revendiquée par un certain Jésus, l’humanité semble aborder une ère nouvelle. Sera-t-elle celle du retour de celui que les chrétiens nomment le Messie ? Plus prosaïquement, il apparaît assez clairement qu’un vent nouveau souffle sur le monde : vent mauvais à l’évidence, avec des peuples en guerre aux quatre coins de la planète. Signe de la fin des temps ?

A l’évidence, les signaux d’alerte, pourtant émis depuis des décennies, n’avaient que très peu été entendus jusque-là, alors qu’ils révélaient la souffrance de milliards d’habitants. Face aux désordres qui se multiplient, un peu partout, émerge enfin une prise de conscience, par les populations du globe, d’un monde en total déséquilibre, qui menace l’humanité. Les cyniques – ils n’ont pas tort, cette fois - n’y verront qu’un éternel recommencement des luttes inter-humaines, qui ont toujours égrené la vie sur cette terre.

La culture anglo-saxonne, chère à Fillon, rabaisse l’être humain à l’état de bête sauvage

Cette fois, la secousse, que s’apprêtent à subir les sociétés humaines, sera-t-elle le séisme salvateur qui éradiquera les maux dont souffrent la plupart des êtres humains, pris en otages dans un système ultra-libéral capitaliste, aux mains d’une poignée de nantis sans scrupule, qui les opprime, les avilit, au point d’en faire des individus dénués de tout sens critique et de capacité de révolte.

Bien entendu, les inégalités sociales, principalement de revenus, sont le principal cancer des sociétés, alors que l’essentiel est à la portée de tous, grâce aux progrès technologiques, aux inventions, en un mot grâce à la science. La nourriture ne manque pas, les biens, pour se protéger (maisons, chauffage, etc.), pour se déplacer (voitures, train, avions, etc.), non plus. Contrairement aux premiers temps de l’humanité, marqués par la pénibilité de tous les actes liés à la simple survie.

Cependant, la répartition et le partage de ces richesses de base ne sont pas effectués de manière équitable et de façon à assurer un minimum de bien-être à chacun. L’invention de la monnaie et l’émergence de sa désastreuse excroissance qu’est la finance ont emprisonné les hommes dans un jeu sordide de compétition à outrance –religion des anglo-saxons-, rabaissant l’être humain à un état de bête sauvage ne connaissant qu’une loi, cette de la jungle. Tout est permis aux plus forts, y compris et surtout, le droit de mort sur les « perdants ». Cette culture anglo-saxonne chère à Fillon, qui idolâtre une certaine Thatcher, la casseuse des lois sociales en Grande-Bretagne.

Valls, le Bilderberg, certain de l’emporter en 2017

Pendant ce temps, en Gaule, devenue la France, grâce à Clovis, en 481, un ultra-minoritaire de feu le Parti Socialiste, clone de Sarkozy, avec lequel il fréquente les clubs secrets des riches dominants de la planète - Bilderberg, qui travaille à l’établissement du Nouvel Ordre Mondial, etc.- est certain, tant son orgueil espagnol écrase sa lucidité, de devenir le prochain président de la République.

Tellement certain, qu’il a, en quelques semaines seulement, concocté, un programme « rideau de fumée » destiné à enfumer les simplets et autres demeurés. Soudainement sous le charme du matador catalan, mis en avant pas les riches campagnes de pub, les couards et poltrons vont bien évidemment, et sans sourciller, gober la reconversion subite de l’ex-Premier ministre hollandais.

Aux oubliettes son bilan contre les plus démunis, tellement apprécié par les riches de Neuilly, du 8ème et du 16ème arrondissement. Il est d’ores et déjà l’idole de la finance, comme son modèle avant lui, un certain Sarkozy, que nombre de geôles françaises s’impatientent de recevoir, pour un long et accueillant séjour. Voilà pourquoi Macron l’exaspère, cet effronté chanteur d’opérette rotschildien, qui ose fouler ses plate-bandes, au risque de le faire trébucher dans sa propre arène.

La chance de Valls : les électeurs qui ne réfléchissent pas

La dégénérescence collective, dans le monde, et en France en particulier, trouve sa source dans la lobotomisation des cerveaux de la jeunesse, laquelle se noie dans l’usage imposé, partout, - sur internet, à la télé, dans la presse écrite - de la langue anglo-américaine, qui assassine la culture française et la capacité cognitive de ceux qui en usent immodérément. Une chance pour Valls, qui a surtout besoin d'électeurs qui ne réfléchissent pas, ou plus, comme ceux qui votaient Sarkozy.

Merveilleux internet, qui a permis d’ouvrir des champs immenses de compréhension et de savoir, et qui devient, sournoisement, un outil de soumission et de conditionnement pour décérébrés et drogués, avec Facebook et d’autres réseaux, lesquels n’ont de social que leur sottise, qui dissimule à peine l’instrument d’espionnage aux mains de la NSA, de la CIA et du FBI.

France de la couleur du deuil - le noir est partout véhiculant sa tristesse-, depuis dix ans, imposée par quelque pseudo créateurs de mode homo déjantés, que suivent comme des moutonnes et moutons de Panurge les mêmes qui votaient aveuglément pour Naboléon sur Talonnettes.

Mélenchon pour l’humain, Valls pour les riches

Place à son successeur Valls ? Mélenchon semblant bien trop bon pour ce peuple schizophrène, capable de s’éprendre des Finkielkraut, Zemmour, et autres perturbés de la capsule ? A moins que...

Pendant ce temps, la conscience générale humaine, hors hexagone et son étonnante suffisance vis-à-vis du reste du monde, avance à grands pas. Elle renversera l’ordre des dominants dans un fracas qui emportera nos dernières civilisations pour laisser naître une nouvelle nature humaine (empreinte de bonté ?). Quand ? Qui sait ? Dieu, peut-être, ou son fils, si son retour est imminent, pour sauver la création, comme le croient ses fidèles ?

En attendant, la France va choisir un homme « providentiel » (c’est ce qu’ils se croient tous) afin de gouverner sa destinée pour le bonheur de tous. Fillon, Valls, Montebourg, pour le bonheur des riches. Le Pen pour le bonheur des despotiques. Bayrou, s’il y va, pour que rien ne change.

Et Mélenchon, qui a ma préférence, pour l’humain et le bonheur des autres. Ce bougre d’homme, qui touche de plus en plus le cœur des Français. Mais ce ne sera pas facile !

« Quand nous chanterons le temps des cerises »

Verdi

Mardi 3 janvier 2017