Voitures balais

Cette élection présidentielle a laissé un goût amer à beaucoup d’entre nous. Comment, alors que François Hollande était si impopulaire, plus de 20% des votes exprimés ont-ils pu se porter sur son clone ? J’ai dans un précédent article expliqué les techniques manipulatoires qui ont été employées par les média. Une autre raison est le piège du vote utile.

En effet, il y a eu au premier tour un « effet castor », des électeurs qui ont voté Macron pour faire barrage au Front National au deuxième tour.

C’était parfaitement stupide. Pour une simple raison, et j’espère que les électeurs en seront de plus en plus conscients, c’est que Marine le Pen ne sera jamais élue présidente de la république. Jamais.

Non seulement le débat du second tour a montré au grand jour son incompétence et son caractère exécrable, mais le simple nom de Le Pen est a lui seul un repoussoir qui donne la nausée à une large majorité de votants.

Même face à Jean Lassalle ou à Jacques Cheminade, elle aurait été battue. Peut-être aurait elle eu une petite chance face à Nathalie Arthaud ou à Philippe Poutou et encore, pour ce dernier, je ne suis même pas sûr.

Le Front National est un tigre en papier. Tant qu’il conserve à sa tête des membres de la famille Le Pen, il n’a aucune chance d’accéder au pouvoir. Il ne constitue en rien une menace, il a plutôt un rôle défensif pour les élites qui nous gouvernent car il sert de « voiture balai » qui ramène les électeurs vers le candidat qu’ils ont choisi.

Mais il existe une autre « voiture balai », hélas, c’est le Front de Gauche. Si Jean-Luc Mélenchon accédait au second tour, sa seule et unique chance de gagner serait d’être opposé à Marine le Pen. Face à n’importe quel autre candidat il serait battu car les électeurs de droite et du centre, ainsi qu’une partie de l’extrême droite, se mobiliseraient pour faire barrage à celui qui est perçu comme un Chavez, ou plutôt comme l’image qu’on nous a vendu de Chavez en ne nous montrant que les côtés négatifs, procédé qui a aussi été utilisé avec succès pour Poutine. Il y a aussi des castors à droite.

On a vu la réaction quand Mélenchon a effectué une remontée dans les sondages : alors que jusque-là sa campagne avait bénéficié d’une couverture plutôt neutre, on a vu apparaître des dizaines d’articles et de prises de position nous mettant en garde contre les dangers que son programme ferait courir au pays. Il fallait à tout prix éviter un duel Mélenchon-Le Pen au deuxième tour, lequel aurait constitué un échec pour la caste dirigeante contrainte alors à trouver d’autres stratagèmes pour contrôler le trublion. Par exemple en utilisant les marchés pour provoquer une crise économique dans le pays. Ca avait bien fonctionné avec Mitterrand en 1983.

Ce n’est pas demain qu’une vraie gauche ou une vraie droite accédera au pouvoir. Le « système » est bien verrouillé de l’intérieur et à moins d’un événement catastrophique majeur on ne voit pas bien ce qui pourrait y changer.

Mais on n’est jamais à l’abri d’un miracle.