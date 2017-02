Voleurs de la nôtre de République et de nos Libertés

Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude

La République se meurt par trop de pouvoirs financiers et médiatiques. Il suffit de constater combien touchent les anciens présidents de nos jours. En 2007, cela était déjà dits haut et fort.

Interview du Panda, lors de la rencontre AgoraVox en 2007. A vous de donner votre avis et nous dire si dix ans plus tard les faits cités ont changés.

Prise du pouvoir pour un seul poste. Allons voir de plus près qui va embraser la France. Sur une durée de cinq ans.

Durant ce laps de temps la Nation française se meurt. Ne courons pas à la chasse aux sorcières, cela ne peut que servir les individualités.

Il serait utile de rappeler à certains, candidat au niveau de la Magistrature suprême de la France.

Ce que représente La Shoa. Quelles sont les origines du départ de la colonisation de l’Algérie.

Que veut dire « Un crime contre l’humanité » ? L’analyse de spécialistes sur les propos d’Emmanuel Macron.

Le fait de présenter des excuses dans sa réunion à Toulon, ne peut que mettre un peu plus d’huile sur le feu. A priori la majorité des médias semblent avoir déjà choisi le second tour !

Il est dommage de constater la culture apparente de certains, comme Monsieur Macron qui classe bien vite le côté responsable de la nation France, qui n’existe nullement.

En n’assumant plus le terme polémique « crimes contre l’humanité », gommé au profit d’un autre « crime contre l’humain ». En louant le « travail formidable » fait à l’époque de l’Algérie française par des gens « formidables ». Puis en passant de longues minutes à demander « pardon ». « J’ai reçu des lettres bouleversantes, va-t-il raconté. Je suis désolé de vous avoir blessé, fait mal. Je ne voulais pas vous offenser. Je sais vos vies, vos peines, vos souffrances. Ce sont des mémoires chaudes et pas que de l’histoire. Ce sont des vies. Pardon pour les passionnés, pardon de vous avoir fait mal, ce n’est pas ce que je voulais » Avant de tenir de tels propos et revenir en arrière avait-il regardé et écouté la présentation allemande, sur les conflits mondiaux, à voir ou entendre pour y croire !

Dans ces cas, l’Allemagne ne déclencha pas le 1er et second conflit mondiaux, mais il n’en demeure pas moins qu’il serait plus qu’immoral de penser que tous les allemands sont des tortionnaires voire des nazis. Un leurre indigne de tous humains de le penser voire d’y faire allusion y compris indirectement à la face du monde !

Que dit le dicton « Pas vu, pas pris ». Puis si pris, ils essaient de passer en tête l’arrivée, il existe une fable : Le lièvre et la tortue, de Jean de La Fontaine, la fête se poursuit.

Oui de cela nous en rêvons tous, mais sans que cela soit un crime de lèse-majesté ou l’irrespect de la Constitution de la France, essayons de poser des jalons. Pourtant elle précise bien en ses lignes que nul ne peut cumuler plus de deux mandats ! Avant 1985, il n’existait aucune limite au cumul des mandats, hors celui de député et de sénateur.

Par cohérence avec la décentralisation, la loi du 30 décembre 1985 rend incompatible le mandat de parlementaire avec plus d’un mandat électoral local ou européen, à partir de 2017.

La France n’a pas de pétrole, mais elle à des élus, trop d’élus rappelle le Cri du Contribuable.

Tout comme la Cour des Comptes. Plus de 600 000 élus en France, quasiment 1% de la population record mondial, mais c’est l’ensemble de la population qui en paye les frais.

La diversité, doit placer la barre au niveau du besoin des électeurs, non des candidats.

Nous décidons de faire un échange d’idées : savoir si le quotient demandé est plus haut que la Tour Eiffel ou au sens subliminal !

Elle ne date pas de bien longtemps, puisque créé pour l’inauguration Universelle de 1900, à peine un peu plus d’un siècle.

Contestée par certains à l'origine, la tour Eiffel fut d'abord, à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la vitrine du savoir-faire technique français. Plébiscitée par le public, elle a accueilli plus de 200 millions de visiteurs depuis son inauguration [] .

Sa taille exceptionnelle et sa silhouette immédiatement reconnaissable. Emblème de Paris. Imaginée par Maurice Koechlin et Émile Nouguier, respectivement chef du bureau des études et chef du bureau des méthodes d'Eiffel & Cie [] , la tour Eiffel est conçue pour être le « clou de l'Exposition de 1889 se tenant à Paris. ». Elle salue le centenaire de la Révolution française. Cela restera un des véritable sens de la culture et du savoir-faire de la France.

Le premier plan est réalisé en juin 1884 et amélioré par Stephen Sauvestre, l’architecte en chef des projets de l'entreprise. (Sources Wikipédia).

A la suite de ce zeste de tourisme que le monde entier nous envie, il en est de même en ce qui concerne la Statue de la Liberté à l’entrée de New-York. Nous écarterions tous les candidats marqués par le sceau de la justice et cela quel qu’en soit le motif. La tâche s’avérait impossible. Donc il est réel que la majorité des tâches s’enlèvent, sauf lorsque l’honneur est touché, pas même la mort ne supprime la tâche de trahison. Il faut donc faire avec les compétiteurs en lice. Nous avons regardé, de plus proche pourquoi l’Europe fut construite ?

Constats « Elle » coûte très cher à ses participants, à priori un point positif, depuis sa création aucun conflit mondial n’a touché les adhérents du Conseil de l’Europe jusqu’en 2017 du moins.

Savoir que la date limite pour briguer la magistrature suprême en France est le 17 mars 2017 à 18 heures, masse d’autres éléments que la majorité des électeurs ignorent, il s’agit alors !

Les pertes et les acquits d’où qu’ils viennent cela semble plus qu’interrogatif pour le pour ou le contre, la position emporta le maintien. L’Europe dans ses turpitudes ou avantages étaient classées.

L’élection des 23 avril et 7 mai prochains, révèle les visages des protagonistes sauf surprises. Pour la première fois dans l’histoire de la Vème République, le président sortant n’est pas candidat, le champ fut ouvert, via la primaire de gauche, le gagnant sorti des urnes :

La gauche : Benoît Hamon ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

La droite : François Fillon ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

Le F.N. : Marine Le Pen ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

E.E.L.V. : Yannick Jadot ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

E. G : Jean –Luc Mélenchon ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

En Marche : Emmanuel Macron ! Erreurs, avantages limités à ce jour. Leur programme !

Ils ont à priori choisi leur poulain, sauf surprises de dernières minutes.

Plusieurs petits candidats, habitués ou non de la course à l'Elysée, ont aussi officialisé leur candidature. Vous pourrez les voir et comprendre leur position sur le lien ci-dessous.

Comparons les forces et leur leader en lice. Il ne faut pas croire que nous avons supprimé certains candidats. Tous seront entérinés s’ils ont rassemblé le nombre de parrainages suffisants. L’essentiel réside au stade où nous en sommes.

Laurent Fabius présentera les modalités d’organisation de la présidentielle 2017

Le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius a présenté en conférence de presse les modalités pour l’organisation de l’élection présidentielle de 2017.

Première conférence de presse de l’ancien premier ministre depuis sa nomination à la présidence du Conseil en mars 2016.

Ne doutez pas, les candidats au départ et ceux qui n’auront pas pu participer faute des parrainages ou des moyens financiers ; n’auront au bord des lèvres ou au fond de leur cerveau une phrase, qui laisse traces encore de nos jours. Coupable oui ! Mais non responsable !

Avril 1991, la journaliste Anne-Marie Casteret publie dans l'hebdomadaire L'Événement du jeudi un article prouvant que le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a sciemment distribué à des hémophiles, de 1984 à la fin de l'année 1985, des produits sanguins dont certains étaient contaminés par le virus du sida. L'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius et les anciens ministres socialistes Georgina Dufoix et Edmond Hervé ont comparu du 9 février au 2 mars 1999 devant la Cour de justice de la République pour « homicide involontaire ». Cette cour a rendu son verdict par un arrêt qui innocente Georgina Dufoix et Laurent Fabius :

« La Cour,

Rejette les conclusions déposées le 23 février 1999 par maître Maisonneuve et maître Welzer pour Edmond Hervé, les conclusions déposées le 25 février par maître Cahen pour Georgina Dufoix, ainsi que les conclusions déposées le même jour par maître Maisonneuve et maître Welzer pour Edmond Hervé ;

Déclare non constitués, à la charge de Laurent Fabius et de Georgina Dufoix, les délits qui leur sont reprochés, d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité physique des personnes [] »

Les candidats en lice, engagés, partent avec du retard ou pas et se disent peut-être : Je n’ai rien à perdre, quoi qu’il arrive ! Nous citoyens n’avons rien à gagner dans ce que l’on constate et qui se passe depuis des décennies.

Comprendre ou pas le dernier quinquennat, et nous constatons qu’il y avait autant de magouilles depuis plus de trente années, nous pourrons en parler.

L’histoire depuis 1958, le pouvoir en France, depuis cette date !

Tellement de scandales étouffés, constat nous, nous faisons voler notre République.

Les plus spéculaires l’affaire Cahuzac, récemment Théo et consorts, font du pays des Droits de L’Homme des conflits presque permanents.

Dans la mesure où les vraies forces de l’ordre se doivent d’être présentes au plus proche sur tous les terrains le libre accès dans les villes de toutes importances, dans le cas contraire, des voyous et divers trafics mèneront à un véritable marasme encore plus profond !

Il ne s’agit plus de faire des promesses, mais que les responsables pour notre pays la France agissent pour redonner, travail, force, dignité, et le respect dû à chacun. Sans libertés, il ne peut exister que des révoltes de tous ordres et de plus en plus violentes.