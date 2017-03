« Vos guerres sont stériles et ne nous intéressent plus. »

On nous promet un avenir en commun , un futur désirable .

Notre génération de trentenaires a grandi sous les inepties de la droite qui n’a cessé de rendre l’école inégalitaire, avec des programmes sans queue ni tête et qui a mis trop de sécurité inutile au cœur de notre démocratie.

Notre génération est la dernière qui a expérimenté la fin d’un monde sans technologie.

Nos pensées furent protégées de tout tweet haineux, le respect de soi est passé par l’intelligence et la conséquence de nos actes.

Par pitié sauvez-nous. Nous sommes l’avenir, celle qui va faire des enfants là maintenant.

C’est la 1ère fois que nous assistons enfin à des gens qui veulent bien reconnaitre notre intelligence parmi notre arrêt soudain dû à un travail morcelé, une vie familiale difficile à construire pour certains.

Cette vie sociale et familiale s’éclatera encore plus si Macron devient président.

Mais pour des querelles du passé vous nous enlevez tout espoir d’entreprendre à voir un futur lumineux.

Par vos querelles vous installez le climat de terreur de Fillon et de Marine lepen,vous faites progresser les girouettes droite gauche qui veulent réitérer les recettes du passé qui nous ont éclaté nous et nos familles vers des emplois indécents, des méthodes de management exécrable et la mise en avant de l’individualisation.

On devient chacun pour soi. Tant pis pour les autres.

Pourquoi nous tenir de tels discours en nous promettant un avenir meilleur si vous passez votre temps à vous siphonner l’un l’autre ?

Je parle bien sûr de vos Porte Parole respectifs qui ne cessent de s’envoyer des piques et qui détruisent vos programmes et nos intentions de votes.

Cela vaut pour tous les 2 Monsieur Hamon, Monsieur Mélenchon.

Vos guerres de partis ne sont pas les nôtres.

Moi je veux croire à des gens honnêtes et qui ont fait leurs preuves. Vous deux.

Si vous nous prônez un avenir en commun désirable n’est-il pas nécessaire de mettre ses rancœurs de côté et œuvrer à tenir vos engagements ?

Hollande est mort, nous l’avons enterré ces 5 dernières années.

Il n’a jamais correspondu au PS de Mitterrand et nous le savions tous.

Ce sont les médias qui tracent les lignes de l’histoire que nous ne percevons pas ainsi.

En 2012 Sarkozy à nouveau .ce n’était plus possible.

On s’est rabattu sur ce qui restait, un choix médiocre.

Ce n’est pas le discours du Bourget qui aura changé la donne. Monsieur hollande a toujours été mou,

Ça n’a jamais été une nouveauté.

Là où hollande a détruit le RSA (une bonne mesure malgré tout) en le faisant devenir trimestriel, on nous propose enfin le Revenu Universel. Une solution pour qu’enfin le social ne devienne plus une corvée. pour que la vie reprenne, pour que la consommation se relance, pour que la joie et nos intelligences se remettent en marche.

La France deviendrait novatrice et applaudie dans le monde par ses innovations autres que technologiques et financière. Est-ce important ? OUI

Nous sommes toujours la France des lumières de la liberté, l’égalité, la fraternité.

La stigmatisation des assistés est un problème. Nous avons tous le droit à être aidé dans la vie.

Cette vie est unique, fragile et faites de petits bonheurs et qui s’amenuisent à chaque élection.

Alors en nos avenirs unissez-vous.

Vos guerres du PS ne nous intéressent pas. Plus.

Nos régions souffrent des élus FN et républicains qui écrasent nos libertés

Détruisent la culture au nom de leur pouvoir et bon vouloir.

Combien des festivals de musique tués ?

Combien de concerts impossibles pour apporter de la lumière au monde ?

STOP.

Si l’avenir s’annonce sombre alors il faut se relever les manches et œuvrer TOUS ENSEMBLE pour renverser la vapeur.

Mettre ses querelles de côté, il y a toujours une solution à chaque problème.

Je vous tiendrais responsable de mon mal être qui perdure dans une société devenue paradoxale,

Où je n’ai aucune place pour créer mon emploi, où l’intelligence est devenue une insulte quand on ne se trouve pas au bon endroit, où la culture est devenue synonyme de paresse alors qu’elle signe de vitalité et de richesse.

Si je sais faire la différence entre le PS de monsieur Hollande et celui de Monsieur Hamon, je pense que je ne suis pas seule. Car on n’est jamais seul.

La preuve en est que j’étais désespérée de ces élections, désavouée de la vie politique.

Ma vie personnelle et professionnelle en friche vous avez permis de semer les graines de l’espoir.

J’ai retrouvé cet espoir chez d’autres gens. Militants, non militants. La preuve que je ne suis pas seule.

Alors messieurs,

Par pitié unissez-vous.

Une citoyenne en colère.