Burka, burkini : reprise en main continentale contre laisser-faire anglo-saxon

Protéger les femmes ou les dérives islamistes ?

S’il admet que ce port peut être imposé, il soutient que cela contraindrait certaines à rester chez elles et que d’autres le font par mlilitantisme religieux ou pour ne pas être matées. Mais quelle curiosité d’admettre que la burka peut bien être un instrument d’aliénation des femmes et d’en refuser l’interdiction au nom de celles qui le porteraient volontairement ! Non seulement, on peut se demander quelle est la proportion de femmes qui porteraient volontairement la burka si elles avaient véritablement le choix, sans la moindre pression, en étant sûres d’avoir le soutien de leurs proches si elles choisissaient de ne pas le faire. Ensuite, à partir du moment où ces pièces de tissus sont des outils reconnus d’oppression de certaines femmes, n’est-il pas du devoir de nos sociétés de les protéger, et donc d’interdire totalement leur port