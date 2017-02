Ces catholiques fascinés par l’Islam radical

Ne voyant que le titre, tout d’abord, ça a fait bing dans ma tête... ’Watremez’, eh ouais, bonne pioche.

Tout d’abord, pourquoi ce ’radical’ feuille de vigne ? Je croyais que l’islamisme n’existait pas, qu’il n’y avait pas d’islam modéré ou radical, mais l’islam tout court ? Tu es dans le déni, Watremez, espèce de bobo nanti.

Plus sérieusement, je suis scandalisé par la nénette voilée de la tof. Tout d’abord, je me suis dit : l’une est voilée parce qu’elle symbolise l’islam, et l’autre ne l’est pas parce qu’elle symbolise le christianisme. Et je me suis dit que ça serait trop simple vu qu’on serait en pleine négation du Grand Remplacement de la vieille raciste par la beurette malotrue dans le Grand Bus républicain démonétisé. Et là, ça a fait tilt : il manque une vieille juive à perruque* pour que le panorama soit total totalitaire, Soral a raison, quoi ! Donc, je pense que c’est un coup d’sraël ou du Crif, allez savoir.

D’un autre côté, un doute sérieux m’assaille car j’ai cru lire dans un livre révisionniste appelé le nouveau testament (un fake antisémite commandé par la Rome antique où on explique que le Mossad de l’époque fait assassiner un activiste bolchevique avant l’heure qui circule à dos d’âne) que les femmes du temps du Jésus avaient souvent le fichu sur la tête. Et je crois m^me me souvenir qu’autrefois dans les églises, il n’y a pas si longtemps, avant que l’Ue ne nous amène ces Roms tous des voleurs, quand il y avait encore statues, ciboires, chaises et tentures dans les églises, eh bien la Vierge était souvent représentée ainsi. Je me trompe sans doute, je ne sais plus, faut dire qu’on n’est plus chez nous, on en perd son latin.

Je pourrais dire aussi que ma grand-mère, originaire des pays de l’Est, avec l’image du pape dans la cuisine, ne sortait surtout jamais de chez elle sans son fichu mais je ne veux pas abuser.

*"Chez les juifs orthodoxes, un code de modestie interdit aux femmes mariées de montrer leurs cheveux en public. Selon la tradition rabbinique, en effet, la chevelure d’une femme est sa “plus grande fierté” et doit donc être couverte en dehors du foyer conjugal. Toutefois, les interprétations varient. Certaines se contentent de porter un couvre-chef à la synagogue. D’autres couvrent leurs têtes lorsqu’elles sont en compagnie, à l’aide d’un foulard appelé tichel. D’autres encore font couper court leurs cheveux, tandis que les plus extrémistes se rasent entièrement le crâne. La majorité d’entre elles, cependant, portent une perruque, qu’on appelle sheitel.«

http://www.courrierinternational.com/article/2004/06/03/vent-de-panique-sur-les-perruques-ultraorthodoxes ;

http://www.massorti.com/spip.php?page=imprimer&id_article=551

»Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque

Elles restent assises exsangues au fond des boutiques" [Apollinaire, in ’zone’]