L’abbé Pierre, une existence exemplaire de la France généreuse

Rakoko tripatouille l’Histoire mode charité chrétienne de façade pour fourguer son grand homme, le Fillon.

La situation actuelle n’est en aucune façon comparable avec celle de 1954.

Du fait des conditions météo, déjà :

Du fait du contexte, la France subit encore les conséquences de la guerre et de surcroît l’Etat ne se mêle pas activement à ce moment de ce secteur.

Et donc l’abbé Pierre a le droit à sa petite tournante pour fourguer ça :



"Le candidat LR François Fillon a même visité un centre Emmaüs le 3 janvier 2017 dans le 19e arrondissement de Paris, parce qu’il sait que la lutte contre la pauvreté est un élément majeur pour un candidat qui souhaite prôner l’intérêt général et que le système actuel engendre bien trop de précarité et de pauvreté pour accepter de ne rien faire."

Ca tombe bien, le ci-devant a été chef de gouvernement, il a donc un super bilan christianocompatible en la matière ; il a même été le larbin en chef de celui qui clamait ’zéro sdf en un an’, le grand humaniste Sarkozy.

Fergus avait d’aileurs écrit un article sur le sujet :

Quant au fait que les sdf soient de plus en plus nombreux, c’est très simplement lié aux politiques libérales impulsées par l’Horreur UE que le curé Fillon se réclamant de Thatcher se propose justement d’accélérer.

Et donc, la différence est là : aujourd’hui, la France n’est pas à reconstruire, elle est en train d’être détruite ; il n’y a pas de manque de moyens, il n’y a pas d’argent pour les pauvres, qu’ils se démerdent ; il n’y a pas d’absence de volonté politique, cette volonté politique existe pour nuire aux pauvres et servir les puissants.