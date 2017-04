Les Forces Vitales, les Religions, les Forces Démoniaques, les Lumières et l’Humanisme Divinisé

Les forces vitales du développement de la Vie agissent bien avant l'apparition de l'Homme et des Religions, bien avant le concept irrationnel de l'existence de Dieu et du diable. Entre la rationalité érigée en dogme par les LUMIÈRES et la poussée des Croyances hégémoniques, l'homo economicus occidentalis doit se frayer son propre chemin !

La base des organismes vivants

La vie sous la forme simple unicellulaire d'archées, de bactéries et de virus n'a cessé de se développer en quantité et en complexité, depuis 2 à 3 milliards d'années. Certaines formes unicellulaires sont restées les mêmes, d'autres, les pluricellulaires, ont évolué en organismes de milliers à des milliards de cellules, formant les algues, les champignons, les plantes la (flore) et les animaux (la faune).

Les forces des champs électromagnétiques des atomes ont permis, selon des conditions de pression, de concentration et de température, la constitution de molécules à plusieurs atomes, molécules de plus en plus complexes aboutissant, entre autres, à la série des 22 (pour les êtres vivants) acides aminés, bases à la fois de nombreuses et diverses molécules organiques (peptides, glucides, acides nucléiques, protéines, hormones,..) relevant de la biochimie organique, et des 4 bases nucléiques (Adénine, Guanamine, Cytosine, Thymide) formant la double hélice de l'ADN (Acide DésoxyriboNucléique), avec des paires conjuguées se faisant face (A-G ou G-A et C-T ou T-C), cette conjugaison étant essentielle lors de la division cellulaire, les deux brins se séparant avant de se reconstituer en double pour former deux doubles hélices théoriquement identiques. Jusqu'ici il n'y a majoritairement dans l'ADN que des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote ; deux des acides aminés composant les bases, ont un atome de Soufre, et un dernier un atome de Sélénium), comme dans de nombreuses molécules bio-organiques, matériaux de base des cellules vivantes. Par contre, l'ADN dans sa structure en hélice, est beaucoup plus qu'un assemblage de molécules bio-chimiques organiques, c'est un support de codage de l'information des procédés de fabrication des diverses cellules spécialisées et de leur ordonnancement dans l'organisme pluricellulaire ! Si des groupements des paires de base formant un gène sont associées à des caractéristiques de définition de cellules (couleur des yeux) d'autres sont associées (souvent plusieurs gènes en combinaison) à des fonctions de groupes de cellules ou d'organes. Déjà, chaque cellule vivante comprend des milliards d'atomes et de molécules simples telles que l'eau (H20), et un corps humain comprend environ 10 000 milliards de cellules bien organisées, toutes avec le même ADN. Quelle quantité astronomique d'informations doit être stockée sur les 3400 millions de paires de base regroupées en 22 000 gènes de l'ADN humain ? Et surtout quelles sont les lois utilisant les données codées comme paramètres sélectifs pour organiser le chantier de construction d'un organisme pluricellulaire tel que l'homme et de chacune de ses constituants de base, les diverses cellules ? ON EST dans le FLOU ou le VIDE SCIENTIFIQUE ! La cellule vivante, l'organisme vivant mono ou pluricellulaire est-il doué d'intelligence, au minimum analogue à l'Intelligence artificielle que l'on attribue à des machines évoluant selon des logiciels complexes et interrogatifs ?

L'ordonnancement des procédés cellulaires d'organisation et de fabrication des diverses molécules et de leurs fonctions (filtrer le sang pour les reins, produire de l'insuline pour le pancréas, pomper le sang selon les besoins pour le coeur, réaliser un être autonome, animal ou homme, libérer des enzymes pour les bactéries,...) est analogue à la problématique de l'ordonnancement de l'Univers depuis sa "création" : présence (selon Einstein) ou absence d'architecte ou d'horloger. Ici, certains analystes affirmeront la présence d'un Dieu Créateur présent de toute éternité, tandis que d'autres feront appel soit à des suites de hasards répartis sur des centaines de millions d'années, des sauts de perturbation génétique (Lamark), soit à un champ de vie, un champ de forces vitales, présent dans l'espace, comparable dans son aspect impalpable au champ de gravitation qui maintient et relie les astres entre eux.

Les interactions des organismes vivants lors de leur développement "naturel"

Les organismes vivants se développent et croissent en quantité et en complexité. Si les cellules disposent d'une machinerie pour grossir et se multiplier, elles ont besoin d'apports extérieurs : pour permettre aux plantes de se développer, le CO2 et l'Oxygène de l'air, et l'eau du sol sont insuffisants. Elles ont besoin d'éléments nutritifs du sol (nitrates et sels minéraux) conditionnés par les bactéries. Les cellules des animaux vont pouvoir se développer à partir de "nourriture" issue des plantes et d'autres animaux : donc il y a une prédation, (parasitage ou destruction) d'autres organismes vivants ! La vie, la douce vie ne se perpétue qu'au prix du dilemme "manger ou être manger" ! Les êtres vivants, dont les plantes et les champignons, élaborent des techniques et produisent des molécules pour éloigner, dissuader ou tuer les prédateurs. Les êtres vivants tels les animaux supérieurs tuent leurs proies alimentaires pour se nourrir et pour nourrir les petits, la famille ou le groupe : s'ils sont conçus par une Puissance Divine, alors celle-ci considère le meurtre, la tuerie et le massacre pour raison alimentaire, comme une nécessité ou une normalité. Si la Vie biologique résulte des propriétés d'un champ de Vie, alors les Puissances Divines vénérées dans les Religions depuis la nuit des temps (ou presque !) ne seraient pour rien dans le processus de Vie régénéré par la mort d'éléments vivants. Le choix par les Religions d'une des deux alternatives est lourd de conséquences !

Si certains êtres vivants "inférieurs" ne semblent pas doués de capacité reflexive, d'embryon de conscience, d'autres dits "supérieurs" et en particulier les humains, sont capables de réfléchir sur leurs actions, sur leurs conséquences envers les autres êtres vivants et envers la nature. Et même, pour ceux doués de "conscience" comme les hommes, l'anthropophagie, le meurtre alimentaire pour l'accès à diverses sources de nourritures et le meutre individuel ou de masse pour garder ou conquérir une zone de ressources, se posent le bien-fondé de ces actions au sein des communautés humaines, et la responsabilité individuelle et collective des hommes.

L'ingérence des Religions et leurs responsabilités dans l'expression de la Vie (et de la mort) chez les humains

Si la prédation des humains sur les ressources naturelles vivantes de la flore et de la faune était d'un ordre naturel, certains humains devant les dérives de luttes et de combats mortels entre les humains, ont profité des questionnements sur des phénomènes inexpliqués (foudre, tonnerre, tempêtes, inondations, sécheresses, séismes) pour attribuer les causes à des Dieux surnaturels souvent courroucés par le comportement des humains. Des Chamans, des "Prêtres", des "en liaison avec les forces surnaturelles" ont pris sous leur coupe les interrogations en y apportant des solutions passant par leurs entremises ! Les récalcitrants aux cultes des Dieux ainsi créés et à l'autorité des maîtres en religion, source potentielle de perturbations des esprits du groupe, étaient évincés de la communauté en tant que "bouc émissaire" porteur des fautes perturbatrices ou en tant que renégat, apostat, infidèle. La sanction soudant et réjouissant la Communauté, décrétée par l'Autorité religieuse en voie d'être contestée, était au minimum un bannissement/exclusion ou plus efficacement la mise à mort (lapidation, bûcher,...) qui se voulait sacrificielle et non pas criminelle, et si possible administrée par tous les membres pour mieux les souder ! Quelle belle preuve d'hypocrisie et de cynisme !!

Ces comportements n'ont pas systématiquement eu lieu, dans certaines religions où des sanctions intermédiaires permettaient au sujet déviant de rentrer dans le droit chemin : à certaines périodes selon la Bible, et selon l'histoire du Christianisme hors les périodes des croisades, de la chasse aux Juifs, des guerres de religion et de la si mal nommée "la Sainte Inquisition". Selon la Bible les Elohim, les fils du Ciel, avaient un comportement d'êtres matériels assez semblables aux humains pour que certains fils du ciel s'accouplent avec les filles des hommes et engendrent des rejetons. Étaient-ils issus d'une très ancienne civilisation humaine super évoluée ou étaient-ils des extraterrestres ? qu'importe ! Yahvé, le seul Dieu, punissait les hommes les pécheurs et les innocents en collatéral, que les fautes soient le simple fait des hommes, ou plus sûrement sous la sournoise sollicitation ou invitation de Lucifer et autres anges révoltés et déchus. Dans la Bible les humains se vautrent souvent dans la bestialité, dans les meurtres et massacres, et dans l'impiété. Alors Yahvé envoie soit ses anges massacrer les humains déviants, soit soumet son peuple au dur esclavage de tyrans du voisinage.

Cependant, Moïse reçut de l'Éternel les Tables de la Loi, les 10 commandements à respecter pour tout bon et fidèle Juif. Ces commandements ne furent pas toujours respectés et les foudres du Tout-Puissant s'abattaient sur le Peuple Juif !

Le Juif Jésus, Fils de Dieu le Père selon les Chrétiens, résuma les dix commandements en "Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et Tu aimeras ton prochain comme toi-même", donc c'est "Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous mutuellement". Le Christ s'est opposé à la lapidation de la femme adultère et a promu la Paix entre tous les hommes, même avec les Romains et César. Malheureusement toutes les Autorités Ecclésiastiques Chrétiennes, acoquinées avec les pouvoirs temporels, et au fur et à mesure des nombreux Conciles ont totalement dénaturé le message de Paix et d'Amour du Christ. La "méchanceté divine ou religieuse", les massacres des infidèles, des apostats et des hérétiques par ordre des Autorités religieuses déviantes feraient douter de la réalité du Christ et de son message fondateur et fondamental. Heureusement de temps à autre un François d'Assise vivait pleinement le message de Paix, d'Amour et d'Humilité du Christ. Sinon les hommes d'Église, hommes de pouvoir spirituel et temporel, se comportaient comme tous les puissants corrompus par les pouvoirs et par les autres atouts du Malin (Diable, Satan, Lucifer). Lorsque que des Religieux, des Hommes de Dieu massacrent, tuent, punissent "méchamment" des humains soi-disants déviants, au nom de Dieu, ils sont toujours sous l'emprise du Malin, des Forces démoniaques en employant quelques-unes de leurs méthodes.

Ainsi, si la Vie sur terre est de création divine, la cruauté de manger ou être mangé, de tuer et détruire pour sa subsistance, (ou pour son plaisir), alors les forces du mal, dites démoniaques par les religieux, sont, si ce n'est légitimées, fondamentales de l'homme et de l'humanité.

La Raison, la rationalité, les Lumières conduisent à l'élévation de la conscience vers un Humanisme Divin

Les civilisations humaines de l'Antiquité se sont intéressées aux meilleures conditions du vivre ensemble, loin des dieux grecs et des diverses divinités. Confucius, en Chine, a promu une philosophie humaniste il y a plus de 25 siècles, toujours d'actualité, enseignée officiellement en Chine, sans références aux divinités ésotériques.

Si Hédon, est le chantre de l'hédonisme et de la recherche des plaisirs, Epicure, (-342 ; -270 avant JC) à la suite de Socrate, Platon et Aristote, a promu une philosophie de vie hors des Dieux (ils vivaient dans leur monde de l'Olympe sans se soucier des hommes, pourquoi s'y référer ?) faite de simplicité, de rejet des honneurs et des décorations, d'appréciation des plaisirs simples et bons, de souci de ses semblables et dans la recherche de relations harmonieuses où le riche et puissant n'avait pas plus d'intérêt que l'homme pauvre vivant sainement. Epicure prônait la Paix et la Fraternité : il avait eu le loisir d'analyser plus de deux siècles de démocratie athénienne, avec ses coups bas, ses hypocrisies, ses combinaisons cyniques pour détruire un adversaire (comme pour Socrate, un siècle auparavant) : il était vacciné contre la politique politicienne ! Et contre l'hypocrisie du monde des religieux qui honoraient les statues des Dieux supposés mener une vie dissolue dans l'Olympe, tout en menant souvent eux-mêmes une vie dissolue ! L'hypocrisie et le mensonge sont deux caractéristiques spécifiques à l'animal humain capable de réflexion pour mener sa vie au milieu de ses semblables, et les religieux n'en sont pas exempts, comme tous ceux qui détiennent du pouvoir sur les autres humains.

Epicure et les philosophes et savants grecs ont été redécouverts dans le monde chrétien au début de la Renaissance en Italie puis dans toute l'Europe : on redécouvrait qu'il était possible de concevoir par la Raison un monde d'humains, un humanisme sans être soumis aux dogmes "divins" des religions. L'apogée de cette période de régénération des idées et de redéfinitions de l'homme et de la nature, est le siècle dit des LUMIÈRES, avec une explosion d'analyses rationnelles en mathématiques, en sciences et en philosophie. Un homme nouveau se dessinait, prêt à combattre l'obscurantisme religieux : il s'est épanoui dans la Révolution Française, puis dans la Révolution Russe soviétique, avec ses graves dérives de la Terreur d'une part et du totalitarisme stalinien (et ses filiations) d'autre part. Là aussi, les meneurs en idées sont devenus des leaders de pouvoirs et de domination, d'où les dérives maléfiques intrinsèques ! Le mythe heureux de la Fraternité, de l'Égalité et de la Liberté s'est dissous dans les courants de mouvements avides de domination et de pouvoir. Une autre dérive importante issue des Lumières et de plus en plus vivace dans les esprits et pesante sur la vie des humains, est celle d'un libéralisme en toute chose : au niveau de la Liberté individuelle de penser et de mener sa vie c'est positif. Par contre, la dérive dans le monde de la création et de l'exploitation de richesses matérielles s'est portée sur la possession et la puissance de l'argent-roi, avec l'imposition de dogmes de la "Divine Finance". Cette "religion mondialisée" n'échappe pas à l'emprise des forces maléfiques, diaboliques, dans la mesure où elle sous la coupe de pouvoirs et de puissances ! Elle n'apporte pas un sens à la vie, une joie de vivre, un sentiment d'appartenance, une esquisse de transcendance.

La nécessaire prise en main du destin de l'humanité par les humains

L'homme, au vu des observations et des analyses des scientifiques, peut et doit prendre conscience du Monde dans lequel il vit, avec un nombre croissant de congénères -déjà plus de 7,5 milliards- et sur une planète aux ressources limitées -pour les fossiles non renouvelables- qu'il doit gérer au niveau mondial !

Dans la Genèse, Yahve chassant Adam et Eve du jardin d'Eden aurait invité ou ordonné aux bannis de "croître en nombre et en sagesse" "afin de devenir (comme, à l'égal de ) Dieu" ! La croissance en population, les humains ont su bien faire sans organismes de formation, alors que sur le plan de la sagesse, du savoir, de la connaissance des êtres et des choses de la nature, s'il y a eu d'incomparables progrès, les conséquences des comportements humains, sur le devenir de l'humanité, de la famille des hommes, sont minorées ou même ignorées ! Une formation pour tout un chacun est indispensable.

Des expériences sur des rats, transposables chez les humains, montrent que lorsque la densité du nombre de rats dans une cage augmente trop, alors l'agressivité entre congénères croît également au point de se battre. C'est la lutte pour l'espace vital, pour l'accessibilité à des ressources suffisantes, qui oblige alors les humains à se battre ou à se défendre pour leur survie et celle des leurs. D'où pour les nations, des guerres ou des conflits pour l'accessibilité à l'eau, à des zones de pêches, à des terres arables, à des ressources énergétiques (pétrole, gaz), à des matières premières. D'où pour les individus des luttes, des exactions, des délits, pour la survie familiale dans des zones de relégation.

Par contre, des expériences de vie communautaires, de coopératives, à l'encontre des lois des marchés privilégiant toujours ceux qui sont en position favorable ou de force, se développent dans différentes régions de la terre. Il faut les soutenir car de plus elles évitent l'utilisation de pesticides, de poisons chimiques de toute sorte, d'antibiotiques dans l'élevage de volailles, mammifères et poissons, ce qui est indispensable à une bonne santé des humains. Le chemin est encore long avant d'inverser les tendances consuméristes.

Cependant il subsiste un comportement humain capable de conduire à la destruction du genre humain, c'est la croissance de la population locale et mondiale, que pour de fausses raisons politiques et/ou religieuses, on refuse de contrôler ou réguler par des voies efficaces autres que l'avortement (considéré par certains comme la destruction d'une vie humaine innocente). À voir le nombre exorbitant de suppression de vies innocentes, toléré ou approuvé par des humains dits responsables, dans les attentats, les famines, les épidémies, les conflits locaux de domination ou de religions et les guerres, le tout ne pouvant qu'être qualifié de criminel, une politique contraignante de planning familial, de limitation de naissances afin de faire baisser progressivement la population des humains, est une douce et salutaire contrainte !

En parallèle, les humains doivent prendre conscience de leur destinée commune sur leur toute petite planète : de même qu'un homme est formé d'une de dizaine de milliers de milliards de cellules, toutes différentes mais possédant un ADN commun et unique, la planète Terre est peuplée de milliards d'individus semblables, à de micro différences près, embarqués dans la même aventure de vie dans la cosmos. Alors tous ensembles et solidaires nous devons élever notre esprit hors du terre à terre, et construire une spiritualité ou transcendance liée à l'aventure de l'espèce humaine dans le cosmos !