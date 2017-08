Saint François de Sales, le théologien humaniste

« Vous connaissez certainement ce saint. C’est l’une des plus grandes figures de l’Église et de l’Histoire. Il est le protecteur des journalistes et des publicistes parce qu’il rédigea lui-même une première publication périodique. Nous pouvons qualifier d’œcuménique ce saint qui écrivit les "Controverses" afin de raisonner clairement et aimablement avec les calvinistes de son temps. Il fut un maître de spiritualité qui enseigna la perfection chrétienne pour tous les états de vie. Il fut sous ces aspects un précurseur du IIe Concile œcuménique du Vatican. Ses grands idéaux sont toujours d’actualité. » (Paul VI, le 29 janvier 1967).