Humain.Post-humain. ? Forum Européen de Bioéthique de Strasbourg

Le titre choisi pour cette 7°édition d’une manifestation annuelle désormais attendue, reconnue, courue et en progrès constants, aurait pu se décliner en d’autres termes plus souvent utilisés pour qualifier les modifications que la science peut apporter à l’homme : l’homme renforcé, l’homme réparé, l’homme augmenté, l’homme orienté jusqu’ à l’homme avide d’ immortalité

« La science et les techniques biomédicales transforment profondément sous nos yeux, les relations entre l’homme et la nature, les rapports entre les individus et la société…

La bioéthique n’est pas une tour d’ivoire. Elle concerne tout un chacun et surtout nos enfants car ils vivront eux, dans un monde différent de celui qui existe aujourd’hui. Les changements seront assez largement ceux qui touchent le corps humain et les moyens de le modifier. » Pr Nisand

Certains technoprophètes plus qu’audacieux vont jusqu’à imaginer l’homme reconstitué qu’on retrouverait après sa mort sur une sorte de clé USB interactive. Peut-être dans 100 000 ans + n0. Pure science-fiction ? Fous qui oseraient y croire ? Pourquoi pas, c’est gratuit ( gratis pro deo).

Durant la semaine du 30 janvier au 4 février 2017, les organisateurs, pas plus que les intervenants (135) dans 35 débats, qui ne sont pas fous du tout eux, n’entraineront donc pas les quelques 30000 participants attendus dans des rêves ou des cauchemars insensés. Ils informeront et débattront sereinement.

D‘ailleurs, il ne s’agit surtout pas d’un congrès de savants ou d’une série de séminaires ou de disputations d’experts de la plus haute volée. Cela ne signifie pas pour autant que, dans cette configuration, la qualité des éminents experts dans toutes les disciplines représentées -la médecine dans tous ses états évidemment, la génétique, la physique, la psychanalyse, la sociologie, la théologie etc-, serait amoindrie (voir le trombinoscope éloquent dans le programme en lien).

Tous cependant sont d’un niveau tel qu’ils sont capables (on le sait par les éditions précédentes) de se mettre à la portée d’un public très intéressé et souvent averti. Ils descendent de leur chaire ou de leur piédestal sans pour autant donner dans la « vulgarisation » souvent trop réductrice. Le concept est original et mené de mains de maître par les professeurs Mandel ( généticien au Collègue de France, fondateur) et Nisand ( chef de pôle à L’Unistra et président-fondateur ). Les débats sont animés par une journaliste/cofondatrice Nadia Aubin.

Les profits de l’expérience.

Les 6 thèmes traités dans les précédentes éditions (2011 à 2016) :

Fin de vie et vieillissement ; Procréation, la famille en chantier ; Le corps humain en pièces détachées ; Connaître le cerveau, maîtriser les comportements ; L’argent et la santé ; Le normal et le pathologique.

Il existe des archives pour les amateurs.

Une grande diversité de sujets parfois épineux. Peut-être celui proposé cette année est-il le plus délicat car il implique une définition de ce qu’est l’être humain autant sur le plan physique avec l’aide de Darwin incontestée mais poursuivie, que sur celui de la psychologie et de sa vie sociale qui s’en trouve modifiée, forcément.

Un détail d’ordre pratique : toutes les rencontres auront lieu cette année en un seul lieu, à l’Aubette, bâtiment emblématique de la place Kléber, au centre de Strasbourg. Les impératifs de sécurité obligeant, la préfecture se charge de l’extérieur et les organisateurs de l’intérieur. L’adage injuste selon lequel il n’y aurait « de bons becs qu’à Paris » ne vaut pas non plus pour les Forum(s) : Strasbourg en compte deux prestigieux, celui présenté ici et le Forum Mondial de la Démocratie, à 1H40 de TGV de Paris.

Les « amateurs ou curieux de tous horizons, même les fans de science-fiction sont invités à participer. La température sera beaucoup plus douce.

Voici le lien pour le programme :

www.forumeuropeendebioethique.eu