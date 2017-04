Les Décodeurs de « Le Monde » savent-ils lire ?

Les propos tenus par les journalistes du "Decodex" mis en place par le journal "Le Monde" au sujet du Professeur Henri Joyeux frisent la dénonciation calomnieuse au pire et manquent totalement de discernement, au mieux. Explications ...

C'est à la mode, ces derniers temps, de proposer une "vérification" des informations présentées sur les sites. Avec la prolifération des sites d'information alternatifs et la perte de confiance dans les médias conventionnels, les gros sites d'information tels que Google ou Facebook ont voulu limiter la prolifération de rumeurs et/ou d'informations fallacieuses pouvant induire le public en "erreur". Le journal en ligne "Le Monde" a fait de même avec son "Décodex". Une équipe de "décodeurs" (que vous pouvez découvrir en suivant ce lien) est sensée étudier les informations présentées sur tous les sites internet. La punch-line, le pitch, le slogan de ce nouveau service du journal en ligne "Le Monde" : "Venons-en aux faits". C'est en suivant une charte en 10 points que cette équipe se propose de dépêtrer le vrai du faux sur notre toile où toutes les dérives sont possibles. Ainsi, le Décodex permet d'insérer l'adresse d'un site internet pour savoir si les informations émanant de celui-ci sont fiables.

Quelle ne fût pas ma surprise en insérant l'adresse du site du Pr. Henri Joyeux (www.professeur-joyeux.com) ! C'est d'emblée la mise en garde, en préambule, le professeur Joyeux a été radié de l'ordre des médecins en 2016 "notamment" (comme pour insinuer qu'il y avait d'autres raisons, ce qui n'est pas le cas) pour « des manquements d’une extrême gravité au code de déontologie » (il faut là entendre, la pétition qu'il a lancée). Le préambule continue sur l'idée que le professeur "met notamment en avant des théories conspirationnistes anti-vaccins". Là, c'est chapeau ! Reprenons ces derniers propos posément : théories conspirationnistes anti-vaccins.

Selon le site en ligne du Larousse, on trouve plusieurs significations à "théorie" :

Ensemble relativement organisé d'idées, de concepts se rapportant à un domaine déterminé

Système d'hypothèses sous-tendant les interprétations des événements

Connaissance purement spéculative

Quelle est donc la théorie sous-tendue par le Pr. Joyeux ? La théorie selon laquelle le vaccin DTP est le seul obligatoire ? La théorie selon laquelle seul le vaccin hexavalent est disponible ? La théorie selon laquelle le prix du vaccin hexavalent est plus élevé ? La théorie selon laquelle la vaccination présente des risques ? Non, il ne s'agit là que de faits. Qui viendrait remettre en question ce que nous rappellent toujours les fabricants de médicaments : aucun médicament n'est exempt de risques. On est donc en droit de se demander si la qualification spécifique de "théories" n'est pas un moyen de renvoyer à la troisième signification présentée par le Larousse, à savoir, qu'il ne s'agit que de connaissances purement spéculatives. Après, j'entends déjà l'argument comme quoi c'est le principe que les laboratoires pharmaceutiques puissent "manigancer" qui est une théorie. Faut-il rappeler que 26 sociétés pharmaceutiques ont été placées sous "contrats d'intégrité" par la justice américaine en 2012 après que plus de 11 milliards de dollars d'amendes leur aient été demandées en 3 ans pour des méfaits dont la rétention de données sur la sécurité des médicaments (comme dans les cas du Vioxx ou du Médiator) ? Faut-il énumérer toutes les condamnations à charge ? Affirmer que l'industrie pharmaceutique a tendance à avoir des pratiques répréhensibles n'est pas une théorie, c'est une leçon que nous donne la justice depuis de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place tous ces dispositifs afin de contrôler l'influence de l'industrie sur les pratiques liées à la santé publique.

Ai-je besoin de justifier l'emploi du terme "conspirationniste" ? Depuis les doutes émis par de nombreux journalistes, scientifiques, architectes et professionnels de l'aviation au sujet de la version officielle expliquant les attentats du 11 Septembre 2001, la chasse aux complotistes s'est intensifiée. Lorsqu'on sait, depuis que le plan COINTELPRO a été rendu public par le FBI (voir ce lien), qu'on cherchait à discréditer des groupes d'activistes par l'invention et la répétition médiatique de l'expression "Conspiracy theorist" ("complotiste" en français), on est en droit de se demander si le terme est approprié pour dénoncer la "théorie" (celle des manigances de l'industrie pharmaceutique) mise en avant par le Pr Joyeux au travers de sa pétition. Si les propos tenus par le professeur semblent trop alarmistes et/ou fantaisistes pour les journalistes, une meilleure qualification aurait pu résider dans l'expression "insinuation douteuse" ou même "accusation non-fondée". L'expression "conspirationniste" ou "complotiste" renvoi à un imaginaire où de nombreux concepts farfelus se côtoient (extra-terrestres, diaspora juive, illuminés, ovnis ...etc). Connaissant les travaux et la reconnaissance scientifique du professeur, les journalistes décodeurs pourraient éviter d'utiliser une expression si forte pour qualifier les théories que le Pr Joyeux présente dans ses écrits. En ce qui concerne la prévention dans le domaine de la cancérologie, il me semble que les décodeurs trouveraient difficilement à redire à ses articles et/ou ses conseils aux patients.

"Anti-vaccins" : c'est là que l'analyse des décodeurs devient totalement aberrante. C'est justement quelque chose sur lequel insiste le Pr. Joyeux à de nombreuses reprises dans ses articles et dans ses allocutions radio-télévisées : il n'est pas anti-vaccins. Vous pourrez lire ses propos en consultant cet article et/ou entendre le Pr. Joyeux le répéter de vive voix lors d'une interview radio sur ce lien. Ainsi, on pourrait faire un parallèle avec cette nouvelle "rubrique" des décodeurs en disant qu'elle est anti-factuelle. Les décodeurs indiquent dans leur charte qu'ils veulent présenter les faits. Selon leur logique, en l'occurrence, c'est qu'ils doivent mettre en avant des théories conspirationnistes anti-factuelles !

Qu'en est-il vraiment ? On nous donne 2 articles en référence : le premier est un article du Monde qui indique que le Pr Joyeux a été radié de l'ordre des Médecins. Toutefois, cet article rendait compte d'une décision prise par le Conseil de l'ordre en Juillet et qui n'était effective qu'au 1er Décembre 2016. Aussi, les recours en appel du professeur de la Faculté de Médecine de Montpellier dans laquelle il enseigne ainsi que celui du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de l'Hérault ont obtenu gain de cause et la radiation n'a donc jamais été effective. C'est une information capitale qui n'a pas été relayée par le journal ou ses Décodeurs. Nous sommes en droit de nous demander pourquoi et de demander, au minimum, que cette page internet soit modifiée car les propos qu'elle contient sont incomplets, voire fallacieux.

Pour ce qui est du deuxième article proposé en référence de cette analyse de qualité de la part des Décodeurs, il provient d'un site dénommé BuzzFeed (nourrir ou nourriture du Buzz en anglais). Déjà, rien que sur la page d'accueil du site, on se retrouve dans un univers où l'intégrité, la probité intellectuelle et l'analyse des informations semble totalement orientées. Les rubriques sont : LOL, win, omg, cute ....

Ensuite, l'analyse qui nous est proposée passe rapidement sur les raisons de la radiation du professeur en faisant référence à 2 articles dont je laisserais le soin au professeur (lien vers son site) où aux nombreux chercheurs de part le monde (scientifiques qui remettent en cause l'innocuité des vaccins) qui ont pu étudier les effets délétères de l'aluminium, par exemple, d'argumenter les points qui sont reprochés. Non, je souhaite simplement mettre en avant l'observation que la majeure partie de l'article traite de certaines associations qui travaillent ou sont soutenues par le professeur ainsi que de certains propos qu'il a tenu. Il y a certes IPSN, qui publie des informations relatives à la santé naturelle et avec lequel le Pr. Joyeux a lancé la pétition "infamante". Après le reste du reproche concerne les associations et/ou propos sur le sujet de l'avortement ou de la sexualité. Il y a d'emblée un parti pris sur la qualité de ces positions (qui sont jugées réactionnaires, conservatrices et, de fait, "indignes) mais il s'agit de positions, pas de faits scientifiques. Il n'y a pas de vrai ou faux en ce qui concerne des opinions sur la sexualité ou l'avortement. Il s'agit de convictions et on est en droit de les contester. Pour ma part, je diverge du professeur sur ces questions, je pense que l'avortement doit rester accessible et j'accepte l'homosexualité comme faisant partie de la diversité des humains. Cependant, je ne me permettrais pas de citer ces positions lorsque je fais référence à la qualité de l'analyse du professeur sur le plan de la santé publique.

Faut-il lancer une pétition pour demander au journal Le Monde de corriger son Décodex ?

J'attends vos commentaires.

Diffusons l'information de notre salut.